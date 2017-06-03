‘Dersler çıkarmamız gerekiyor’

Bursaspor Antrenörü Mustafa Er, maçı kazandıkları için çok mutlu olduklarını ve artık gereken dersleri alma vaktinin geldiğini ifade etti.

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Trabzonspor evinde Bursaspor'u 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Bursaspor Antrenörü Mustafa Er, “Hak ettiğimiz yerde devam etme adına çok önemli bir maçtı. Tabii bu seneden kulübümüz olarak ciddi anlamda dersler çıkarmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Er, müsabakayı da değerlendirirken “Maça başlamadan önce inancımızı hiçbir zaman yitirmeyeceğimizi, 90 dakika boyunca savaşmaya devam edeceğimizi ve asla pes etmeyeceğimizi konuşmuştuk. Skor ne olursa olsun mücadeleyi bırakmayacağımıza dair oyuncular söz vermişti. Mağlup duruma düşmememize rağmen hiçbir an geri adım atmadılar” dedi.

Herkesin bu sene üzerine düşen dersi almak zorunda olduğunu kaydeden Er, “Bursaspor'un buralarda olmaması gerekiyor. Bursaspor Türkiye'nin en büyük camia, kulüplerinden bir tanesi. Şampiyonluk yaşamış 5 kulüpten bir tanesi. Bazen sıçrayabilmek için dibe çakılmak gerekiyor. İnşallah bu seneden ciddi dersler çıkartıp önümüzdeki sene Bursaspor hak ettiği zirve yarışında olacaktır diye düşünüyorum. Beklediğimiz direnci bulduk ama biz rakibin ligde hiçbir iddiası olmadığında dolayı her geçen dakika oyundan düşeceğini tahmin ediyorduk. Herkes bu sene üzerine düşen dersi almak zorunda. Alırsa bu kulüp çok daha iyi yerlere gelecektir. Hepimizin hataları oldu” diye konuştu.