Ertuğrul Sağlam dönüyor mu? Açıkladı…

Teknik direktör Aykut Kocaman’ın görevden ayrılmasının ardından Atiker Konyaspor’da teknik direktör arayışları başladı. Adaylar arasında bulunan şampiyon apoletli Ertuğrul Sağlam açıkmalarda bulundu.

Türkiye Kupası'nı kazanarak Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanan Atiker Konyaspor'un sevinci kursağında kaldı. Galatasaray maçının öncesinde yapılan idmanda futbolcularına veda eden teknik patron Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe ile el sıkıştığı öğrenildi. Tüm bu gelişmelerin ardından yeşil-beyazlı yönetim, yeni hoca arayışına girdi.

Atiker Konyaspor yönetiminin hoca listesi bir hayli kabarık. Bu isimlerden en dikkat çekici olanı ise Bursaspor'u şampiyon yapan Ertuğrul Sağlam…

‘ŞAMPİYON OLMAK İSTEYEN TAKIMDA ÇALIŞMAK İSTİYORUM'

Ertuğrul Sağlam, ‘İdealleri olan birisiyim. Bursaspor'a bir ilki yaşatarak şampiyon yapmıştım. Tekrar şampiyonluk hedefi olan bir takımda çalışmak istiyorum. Futbol adına iyi işler yapabileceğim, Avrupa'da oynayabileceğim ve beklentilerimi karşılayacak bir kulüpte görev yapmak istiyorum. Atiker Konyaspor da Aykut Kocaman hocayla son 2 sezonda iyi işler yaptı. Sportif anlamda önemli başarılara imza attı. İdealleri olan her hocanın çalışmak isteyeceği bir yer. Bana Konyaspor yönetiminden henüz bir teklif gelmedi. Yönetimden teklif gelirse oturur konuşuruz' dedi.

(Konya Yeni Haber)