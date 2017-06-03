Euroleague şampiyonu Fenerbahçe sponsor olarak Doğuş ile anlaştı

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Doğuş Grubu'nun gelecek sezon basketbol takımına sponsor olacağını açıkladı.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Olağan Mali Kurul’da açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nın Euroleague şampiyonluğunu kutlayan Aziz Yıldırım, gelecek sezon Doğuş Grubu ile sponsor anlaşmasına vardıklarını söyledi.

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Aziz Yıldırım, konuşmasında şu ifadelerde bulundu:

“Futbolda Şampiyonlar Ligi’nin değeri neyse basketbolda da Euroleague’in değeri odur. Fenerbahçe takımı bu kupayı almıştır. Yıllar önce belki bunu hayal bile edemezdik. Ancak şimdi bu başarıya ulaştık. Herkes benim Galatasaray UEFA Kupası’nı aldığında ‘Tesadüf’ dememi hatırlatıyor. Kazanılan bir kupa yok sayılamaz. Ancak benim söylemek istediğim bu başarıların devamlı olması gerektiğidir. Fenerbahçe’nin bunca yıldır basketbolda yaptıkları belli. Üç yıldır Final Four’dayız. Sonunda şampiyon olduk. Devamlılık vardır ve devam edecektir. Devamlılığı da ekonomi sağlar. Biz her sene 20-30 milyon dolarlık bir bütçe sağlamaya devam edebilirsek başarı da devamlı olacaktır. Doğuş Grubu’yla yeni bir anlaşma yapmak üzereyiz. Fenerbahçe ve Doğuş basketbolda birlikte hareket edecektir. Anlaşmalar tamam sadece imza atılması kaldı. 3 yıllık bir anlaşma sağladık.”