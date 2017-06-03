Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım gündemi değerlendirdi

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Olağan Mali Genel Kurul'da gündeme dair açıklamalarda bulundu. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin 2009 yılında FETÖ operasyonları ile şampiyon olamadığını söyledi.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Mali Genel Kurul’da açıklamalarda bulundu. Yıldırım, hapis yatmasına karşın kendisinin değil Fenerbahçe’nin mağlup olduğunu söyledi. Yıldırım, 2010’da kaçan şampiyonluk için de “FETÖ'nün operasyonlarıyla Fenerbahçe şampiyon olamadı. Yakın zamanda ortaya çıkacak. Yargıtay kararından sonra belgelerle daha rahat anlatacağız” ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım`dan Fikret Orman`a uyarı! Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Fikret Orman'ın 'Euroleague hırsızlıktır' şeklindeki açıklamalarına tepki gösterdi. Aziz Yıldırım, Fikret Orman'ın bu sözleri ile devletin en büyük kurumlarına kadar sataşmış olduğunu da belirterek dikkat etmesi konusunda uyardı. İlgili Haberi Oku

2017 Olağan Mali Genel Kurulu’nda konuşan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım önemli açıklamalar yaptı. Bu konuşmanın daha büyüğünü önümüzdeki yıl yapacağını ifade eden Aziz Yıldırım, “Ben kulübe başkan olduğumda bütçe 16 milyon Dolar, borç da 25 milyon Dolar'dı. Şartlar değişti, Aziz Yıldırım'ın sözleri değişmedi. O zaman ki değeri bugüne taşıdığınız zaman 96 milyon Dolar borç var. O 25 milyon Dolar'lık borç, bugün 96 milyon Dolar. Aziz Yıldırım, kulübü borç batağında bırakacak diyorlar. Burada açıklayacağım rakamlara inanmayanlar olursa, kulübe gelecekler ve Tamer Bey'le oturup bakacaklar mali tablolara. Söylediklerim dışında bir şey varsa bana istediklerini söylesinler. 19 senedir iş hayatımı bitirdim. Fenerbahçe Başkanı olduktan sonra beceremedik işle uğraşmayı. Şikayetçi değilim. Kendim böyle istedim. Bizim 318 milyon Dolar'lık yatırımımız var. Mal aldık. Bugün satarsak 320 milyon Dolar kulübün kasasına para girer. Aksini iddia eden varsa gelsin. 100 milyon da borçtan vardı, etti 420 milyon Dolar. Evrak burada. Bütün borçların altında Aziz Yıldırım'ın, eşinin ve arkadaşlarının imzası vardır. Devletten bir beklentimiz yoktur. Devletten gidip kredi istemedik. Devlet, Euroleague şampiyonu olduğumuz için bir bedel vermek istiyor. Kanunlara göre 150 altın, bunu 750 altına çıkarmaya çalışıyoruz. Beşiktaş stadını bitiremiyordu, devlet 50 milyon Lira verdi, stadını bitirdi” ifadelerini kullandı.

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“100 milyon Dolar’a yakın nakit gelecektir”

Fenerbahçe’nin bankalara 300 milyon Dolar borcu olduğunu söyleyen Yıldırım, “200 milyon Dolar, geldiğim günden bu yana amatör şubelere ödeme yapıldı. Bu sene 15 milyon Euro'ya yakın bankadan para alındı, basketbolculara paralarını ödemek için. Geçen sene amatörlerin 80 milyon TL açığı olduğunu söyledim, kimse ses çıkarmadı. 80 milyon TL bugün 120 milyon TL oldu. Bankalarla yapılandırmaya gidiyoruz. 2 banka var. Denizbank'la anlaşmaya gidiyoruz. Ziraat Bankası'yla ben şahsi görüştüm. Bu borçları kapatalım ve 2 yıl geri ödemesiz 10 yıllık plan yapalım diye görüştük. Burayı Murat Ülker hediye etti. 18 dönüm arazi var burada, bunun yanında 39 dönüm arazi var. Biz de Ülker'e burayı devrettik. 3 Temmuz'da kulübün mallarına el konulmasın diye devrettik. Benim vekillerim gereğini yaptılar. Kulüple, Ülker Grubu mal paylaşımı yaptılar. Diğer arazide Ülker Grubu'yla ortak bir işlem yapmaya çalışıyoruz. Tahminim 100 milyon Dolar'a yakın bir nakit gelecektir Fenerbahçe'ye. Bunun yanı sıra bir kolej ve sadece basketbolculara hizmet edecek 30-40 yataklı bir otel yapılacaktır” dedi.

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“Altyapıyı Samandıra’ya taşıyacağız”

Samandıra’dan 200 dönüm arazi için müracaat ettiklerini söyleyen Aziz Yıldırım, “Eğer verilirse burada hem üniversiteyi kuracağız, hem de altyapı tesislerini burada yapacağız. Kenan Evren Lisesi'yle ilgili bir gelişme yok. Bir sonraki kongrede, kulübün çok borcu var diyenler, beni ibra ederlerse, alacaklarımın da verilmesi için oy kullansınlar. Üniversite'de ana hedef Fikirtepe'de 10 dönümlük bir arazide yerleşkeyi yapabilmek. Odaya 5 katlı 20 bin M2 bir proje hazırlattık. Belediyeden buranın kira sözleşmesini de 10 yıl uzattık. 370 milyon Dolar vergi ödedik göreve başladığımdan bu yana. 3 Temmuz operasyonu olmasaydı Temmuz ayında 1 milyar 200 milyon Dolar hisse senedi değerimiz vardı. Bugünkü hisse değerimiz 291 milyon Dolar. Kulübün neler kaybettiğine bir bakın. Aziz Yıldırım mağdur diyorlar. Biz ne mağduruyuz. Biz gittik, yattık, çıktık. Fenerbahçe'nin mağduriyeti önemlidir. Burada da açıkça görünüyor mağduriyet. Mahkemeler bittikten sonra herkesle hesaplaşacağız. Allah bu hesabı sormadan ölmeyi nasip etmesin. Savcı son sözünü sorduğunda “Darağacında olsak bile son sözümüz Fenerbahçe” diyen adamım” diye konuştu.

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“Bursa’yı şampiyon yapan Trabzon, şimdi küme düşürecek mi göreceğiz”

Kongrede aday olacak isimlere seslenen Aziz Yıldırım, “Bizden bilgi istiyorsanız bunları temin ederim. Lütfen proje üretin. Ben elimden gelen yardımı yaparım aday olacaklara. Ama Fenerbahçe için bir şey yapmayacaksanız boşuna gelmeyin. Fenerbahçe'de bütün branşlarda başarılı olmak için çalışacağız. Buraya geldiğimizde 19-20 senenin hesabını verirken de gururla vereceğim. 2001'de kendi rızamla bıraktım, Fenerbahçeliler sokağa döküldü geri döndüm. 2006'da bıraktım, Cannes'a kaçtım yine bırakmadılar. Hatta devlet büyükleri devreye girmiştir. Sonrasında 2011'de FETÖ'nün operasyonu olmuştur. 2010'da biz güle oynaya şampiyon olacakken, yapılanları çok iyi biliyoruz. O dönemde Trabzon'lu oyuncular televizyonlara çıkıp “Şu kardeşimle Amerika'ya gideceğim” diyorlardı. Bakalım bugün Bursa'ya karşı nasıl oynayacaklar. O zaman şampiyon yaptılar, şimdi küme düşürecekler mi göreceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.