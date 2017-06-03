Fenerbahçe Danimarkalı yıldız Viktor Fischer’in peşinde

Fenerbahçe, sol açık pozisyonu için Middlesbrough'dan ayrılacak olan Viktor Fischer'i transfer etmek istiyor. Sarı-lacivertliler, İngiliz takımında fazla forma şansı bulamayan ve 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan Danimarkalı yıldızı, satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmanın peşinde. 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu da oynayabilmek için F.Bahçe'nin teklifine sıcak bakıyor.
Danimarka Milli Takımı forması da giyen genç oyuncu için Simon Kjaer, olumlu rapor verdi. Sarı-lacivertlilerin yıldız stoperi, yönetime, “Büyük fayda sağlar” ifadelerini kullandı. Ajax'taki performansıyla yıldızlaşan genç oyuncu, sezon başında İngiltere'ye transfer olmuş ancak Middlesbrough'da fazla forma şansı bulamamıştı. Fischer, sadece 13 maçta forma giydi ve 3 asist yaptı.