Fenerbahçe Danimarkalı yıldız Viktor Fischer’in peşinde

Fenerbahçe Middlesbrough'da fazla süre alamayan 22 yaşındaki kanat oyuncusu Viktor Fischer'i, satın alma opsiyonlu kiralık olarak transfer etmek istiyor. Kjaer’in de kefil olduğu Viktor Fischer ise Fener’in teklifine sıcak...

Fenerbahçe, sol açık pozisyonu için Middlesbrough'dan ayrılacak olan Viktor Fischer'i transfer etmek istiyor. Sarı-lacivertliler, İngiliz takımında fazla forma şansı bulamayan ve 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan Danimarkalı yıldızı, satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmanın peşinde. 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu da oynayabilmek için F.Bahçe'nin teklifine sıcak bakıyor.

Aziz Yıldırım, tokatladığı Eyigüngör`den şikayetçi oldu Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a Yakındoğu Üniversitesi'nin Kulüp Başkanı Işık Eyigüngör'e tokat attığı iddiasıyla hakkında seyir yasağı tedbiri konulmuştu. Yıldırım'ın seyirden yasak talebi kaldırıldı. Fenerbahçe başkanı, Eyigüngör'den şikayetçi olduğunu bildirdi. İlgili Haberi Oku

Danimarka Milli Takımı forması da giyen genç oyuncu için Simon Kjaer, olumlu rapor verdi. Sarı-lacivertlilerin yıldız stoperi, yönetime, “Büyük fayda sağlar” ifadelerini kullandı. Ajax'taki performansıyla yıldızlaşan genç oyuncu, sezon başında İngiltere'ye transfer olmuş ancak Middlesbrough'da fazla forma şansı bulamamıştı. Fischer, sadece 13 maçta forma giydi ve 3 asist yaptı.