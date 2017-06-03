Fenerbahçe’nin 2017 bütçesi açıklandı

Fenerbahçe Mali Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu'nun faaliyetleri oy birliğiyle ibra edilirken, bütçe de oy birliğiyle kabul edildi. Sarı-lacivertlilerin 2017 bütçesi 394 milyon 910 bin TL olarak açıklandı.

Fenerbahçe'nin Mali Genel Kurulu'nda konuşmaların tamamlanmasının ardından Yönetim Kurulu adına Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu konularla ilgili olarak cevap verdi. Mosturoğlu’nun cevaplarının ardından ibra oylamalarına geçildi. Hem yönetim kurulu hem de denetim kurulu ibra edilirken, bütçe de oybirliğiyle kabul edildi. Sarı-lacivertlilerin 2017 bütçesi 394 milyon 910 bin TL olarak açıklandı. Konuşmacılara yönetim kurulu adına cevap veren Mosturoğlu, kimseyi hedef almadan konuşacağını belirterek, “Ama eminim ki sosyal medyada, söylediklerimiz cımbızla çekilecek ve anamız avradımız kalmadan küfürle karşılanacaktır” dedi.

Ali Koç'un başkanlığa aday olmasını açıklamasıyla ilgili olarak konuşan Mosturoğlu, “Sayın Ali Koç'un konuşmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bunu daha önce de açıklamıştı. Sayın Ali Koç Bey'le 2 dönem birlikte çalıştık. Kullandığı güzel Türkçe çok önemli. Ali Koç Bey, ‘Fenerbahçe taraftarıyla güzeldir. Kombinemizi alalım tribünde yer alalım. Aynı amaçla yol alıyoruz. Stadımızın yıkılmaz bir kale olduğunu göstermeliyiz’ dedi. Bunlar güzel cümleler. Yöneticiliğin zorluklarını kendisi biliyor. Tenkit etmek kolay yapmak zor, inşallah 4. yıldızı takacağız dedi. İnşallah bütün branşlarda başarılı olarak geleceğiz karşınıza” ifadelerini kullandı.

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“Hulusi Belgü maksadını aştı”

Muhalif düşüncelerde olan bazı arkadaşların Fenerbahçe'ye karşı hareketleri olduğunu söyleyen Mosturoğlu, “Bu durum bizi üzdü. Hulusi Bey, ‘Fenerbahçe'nin sahipsiz olmadığını anladım' dedi. 1907'den bu yana sahipsiz değildir Fenerbahçe. Tahmin ediyorum, gelecek emin ellerde diye söylemek istedi ama maksadını aştı. Konuşmaların genelinde Euroleague başarısı vardı. Umarım gelecek sezonlarda yinelenecektir bu başarılar. Kulübe üye kazandırılması konusunda çok önemli destekler verenler var. Çocuk ve Gençlik Kulübü'nden alınan aylık kulübe aktarılmamaktadır. Tamamen bu kulübe aktarılmaktadır” dedi.

“Tribün konuşması yapanlar, mahkemeye gelsin”

3 Temmuz ve sonrasında zor günler yaşadıklarını söyleyen Şekip Mosturoğlu, “Allah kimseye vermesin bunu. O dönem ülkenin belli bir kesimi ve biz, özel yetkili mahkemelerin ya da özel yetkili tezgahların derin çukurları içerisinden geçtik. Kumpas sürecinde görev alan emniyet yetkilileri, hakim ve savcılar hakkında soruşturma başladı. İlk duruşmada kalabalıktık, ikinci duruşmaya sadece 6 kişi gittik. Bu kulübün davasıdır. Tribün konuşması yapan arkadaşlar, oraya da gelip 10 dakika destek olsunlar. Bu bizim değil, Fenerbahçe'nin davasıdır. 8 Ağustos'ta duruşma var, bekliyorum” diye konuştu.

Yönetim ibra edildi

1959 öncesinde yaşanan şampiyonluklarla ilgili olarak konuşan Mosturoğlu, “Bir futbolcunun el hareketine 1 maç, başka bir futbolcunun dil hareketine 3 maç ceza veren futbol federasyonunun, federatif kararlar vermesi beklenemez. 1959 öncesinde yaşanan şampiyonluklarla ilgili olarak hukuk departmanları gereken çalışmayı yapmalı ve bunun neticesinde federasyonla görüşülmeli. Başkanım bugün çok rahatsız olduğu için bana söz verdi ve cevaplamayı ben yaptım” diye konuştu. Mosturoğlu'nun açıklamalarının ardından ibra işlemlerine geçildi. Yönetim kurulunun 2017 faaliyetleri oy birliğiyle ibra edildi. Aynı şekilde denetim kurulunun faaliyetleri de oy birliğiyle ibra edildi.

Yönetim Kurulu, gayrimenkul yatırım yetkisi aldı

Faaliyetlerin ibrasının ardından 2017 bütçesi de oy birliğiyle ibra edildi. Bütçe 394 milyon 910 bin TL olarak belirlendi. Bütçe ibrasının ardından yönetim kurulu için yetki oylaması yapıldı. Kulüp için gerekli görünen her türlü gayrimenkul yatırımının yapılması, satın alınması, satılması ve gayrimenkul ortaklıklarına gidilmesi konusunda yetki isteyen yönetim kuruluna, gen