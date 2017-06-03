Fenerbahçe’nin yeni hocası hafta başı belli oluyor

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, yeni teknik direktör için 3 isimle görüştüklerini, son kararı pazartesi ya da salı günü açıklamayacaklarını söyledi. Aziz Yıldırım, 4 futbolcuyla anlaştıklarını da duyurdu.

Fenerbahçe Olağan Mali Genel Kurul’da konuşan Aziz Yıldırım, gelecek sezon transfer çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bu sezon yaşanan başarısızlığın sorumluluğunu yönetim kurulu olarak aldıklarını söyleyen Aziz Yıldırım, gelecek sezon benzer hatalar yapmayacaklarının altını çizdi. Teknik direktör konusunda görüşmelerin sürdüğünü belirten Aziz Yıldırım, transfer çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

Euroleague şampiyonu Fenerbahçe sponsor olarak Doğuş ile anlaştı Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Doğuş Grubu'nun gelecek sezon basketbol takımına sponsor olacağını açıkladı. İlgili Haberi Oku

Henüz teknik direktör konusun son kararlarını vermediklerini belirten Aziz Yıldırım, şunları söyledi:

“Önümüzdeki sezon futbolda kendimizi affettireceğiz. Bunun için çalışmalara başladık. Yeni teknik direktör konusunda 3 isimle görüşmelerimiz sürüyor. Son kararımızı pazartesi ya da salı günü vereceğiz. Televizyon programlarında Aykut Kocaman’ın ismi geçiyor. Daha ortada anlaşma yokken ‘Aykut Kocaman sakın gelmesin’ gibi yorumlar yapılıyor. Ya sen kimsin? Bırak buna Fenerbahçe yönetimi karar versin. Ders vermeleri, eğitmeleri, bilgi vermeleri gerekirken kahve muhabbetleri çeviriyorlar. Transfer konusunda da 4 futbolcuyla anlaşma sağladık. Ancak transfer dönemi henüz açılmadığı için şimdi isimleri açıklayamıyorum. Futbolcular gelmeye başladıkça hepiniz göreceksiniz zaten…”