Galatasaray – Atiker Konyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’in son haftasında Galatasaray, sahasından Atiker Konyaspor’u konuk ediyor. Fenerbahçe ile üçüncülük için mücadele eden Galatasaray’da hedef galip gelip rakibinin puan kaybetmesini beklemek. TT Stadyumu’nda oynanacak Galatasaray – Atiker Konyaspor maçını Halis Özkahya yönetecek.
Süper Lig'de sezonu bugünkü Konya maçıyla birlikte kapatmaya hazırlanan G.Saray'ın rakibine karşı oynadığı maçlardaki üstünlüğü dikkat çekiyor. İki takım bugüne kadar lig tarihinde 31 kez karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılıların 24 galibiyeti bulunuyor. 5 karşılaşma beraberlikle sona ererken, Konya'nın ise sadece 2 galibiyeti bulunuyor.
GALATASARAY – ATİKER KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Saat 17:00’de oynanacak olan Galatasaray – Atiker Konyaspor maçı Bein Sports’tan canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11’LER
GALATASARAY: Muslera, Sabri, Ahmet, Semih, Linnes, Selçuk, Tolga, Sinan, Sneijder, Bruma, Podolski
ATİKER KONYASPOR: Serkan, Skubic, Ali Turan, Vukovic, Jonsson, Ali Çamdalı, Ömer Ali, Hadziahmetovic, Milosevic, Bajic