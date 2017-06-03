Galatasaray – Atiker Konyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

TT Stadyumu’nda Konya’yı devirerek 3. sıra için avantaj elde etmek isteyen Galatasaray, bunun için ezeli rakibi F.Bahçe’nin Adana deplasmanında puan kaybetmesini bekleyecek. Peki Galatasaray - Atiker Konyaspor maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

0