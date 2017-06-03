Galatasaray tarih yazdı!

Ligi dördüncü sırada noktalayan Galatasaray tarihinde ilk kez üst üste iki sezon ilk üç sıranın dışında kalmış oldu.

Sahasında Atiker Konyaspor’u 2-1 mağlup etmesine rağmen Fenerbahçe’nin de Adanaspor’u deplasmanda 3-1 yenmesiyle ligi 64 puanla 4. sırada noktalayan Galatasaray, iki senedir yaşadığı hayalkırıklığı sezonlarla tarihe geçti.

Galatasaray, tarihte ilk kez ligi üst üste ikinci kez ilk üç sıranın dışında bitirdi. Aslan, 2015-2016 sezonunu ise 51 puanla 6. sırada noktalamıştı. Fenerbahçe'yle aynı puana sahip olan sarı-kırmızılılar, ikili averajda rakibine üstünlük kuramadığı için ligde 4. sırada kaldı.

Önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, sezonu erken açacak. Aslan 3 ön eleme maçı oynayacak.

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