Galatasaray’da 3 yıldıza plaket verildi

Galatasaray’ın 3 yıldızı Muslera, Selçuk İnan ve Podolski’ye, Atiker Konyaspor karşılaşması öncesinde Galatasaray İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın tarafından plaket verildi.

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Atiker Konyaspor'u konuk eden Galatasaray'da 3 isme plaket verildi. Sarı-kırmızı formayla son maçına çıkan ve önümüzdeki sezon futbol hayatına Japonya'da devam edecek olan Podolski'ye teşekkür plaketi verildi. Galatasaray İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın, Podolski'ye verdiği emeklerden dolayı teşekkür ederken, sarı-kırmızılı ekibin kaptanı Selçuk İnan ve kaleci Muslera da plaket aldı. Selçuk, Galatasaray formasıyla 250. resmi maçına çıktığı için plaket alırken, Muslera da 200. resmi maçı için plakete layık görüldü.