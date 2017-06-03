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GALATASARAY
03 Haziran 2017 17:02
GALATASARAY
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ATİKER KONYASPOR
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Galatasaray’da 3 yıldıza plaket verildi

Galatasaray’ın 3 yıldızı Muslera, Selçuk İnan ve Podolski’ye, Atiker Konyaspor karşılaşması öncesinde Galatasaray İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın tarafından plaket verildi.
17:043 Haziran 2017
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Galatasaray’da 3 yıldıza plaket verildi

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Atiker Konyaspor'u konuk eden Galatasaray'da 3 isme plaket verildi. Sarı-kırmızı formayla son maçına çıkan ve önümüzdeki sezon futbol hayatına Japonya'da devam edecek olan Podolski'ye teşekkür plaketi verildi. Galatasaray İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın, Podolski'ye verdiği emeklerden dolayı teşekkür ederken, sarı-kırmızılı ekibin kaptanı Selçuk İnan ve kaleci Muslera da plaket aldı. Selçuk, Galatasaray formasıyla 250. resmi maçına çıktığı için plaket alırken, Muslera da 200. resmi maçı için plakete layık görüldü.

Etiketler
fernando muslera galatasaray lukas podolski selçuk inan spor toto süper lig
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