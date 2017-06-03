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Göztepe şampiyon gibi karşılandı

Süper Lig'e yükselen son takım olabilmek için Eskişehirspor'la mücadele edecek olan Göztepe, maçın oynanacağı Antalya'da taraftarları tarafından coşkuyla karşılandı.
17:383 Haziran 2017
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Göztepe şampiyon gibi karşılandı

TFF 1. Lig Play-Off Finali’nde Eskişehirspor ile karşılaşacak olan Göztepe, hava yoluyla Antalya'ya geldi. Antalya Havalimanı’na saat 16.20'de iniş yapan Göztepeli futbolcuları, çıkışta yaklaşık 200 kişilik sarı-kırmızılı taraftar gurubu meşaleler ve tezahüratlarla karşıladı.

Taraftarların büyük sevgi gösterisinde bulunduğu sarı-kırmızılı futbolcular yoğun ilgi nedeniyle güçlükle takım otobüsüne binebildi. Göztepe Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Antalya'dan kazanıp İzmir'e dönmek istediklerini işin özetinin bu olduğunu kaydetti.

Vural, taraftarların öz çekim isteklerini de kırmadı. Göztepe, taraftarların araç konvoyu eşliğinde konaklayacakları otele geçti. Spor Toto Süper Lig’e yükselecek 3. takımın belli olacağı Play-Off Finali, yarın Antalya Stadyumu’nda saat 21.30’da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Etiketler
göztepe TFF 1. Lig Play-Off tff 1.lig
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