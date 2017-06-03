Hamzaoğlu’ndan herkese tebrik!

Osmanlıspor Teknik Direktörü Hamza Hamzoğlu, iyisiyle kötüsüyle bir sezonun geride kaldığını belirterek, “Şampiyon olan Beşiktaş’ı, şampiyonluğu sonuna kadar kovalayan Başakşehir’i, Türkiye Kupası’nı kazanan Konyaspor’u ve mücadele eden tüm takımları tebrik ediyorum” dedi.

Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'a 4-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Osmanlıspor Teknik Direktörü Hamza Hamzoğlu, “4 gollü bir maç oldu. İzleyenler için keyifli bir maç oldu. Girdiğimiz pozisyonlardan bir iki tanesini gol yapabilseydik, daha keyifli olabilirdi” diye konuştu.

Ligi de genel olarak değerlendiren Hamzaoğlu, “İyisiyle kötüsüyle sezonun sonuna geldik. Şampiyon olan Beşiktaş'ı, şampiyonluğu sonuna kadar kovalayan Başakşehir'i, Türkiye Kupası'nı kazanan Konyaspor'u ve mücadele eden tüm takımları tebrik ediyorum. Maç biter, bitmez hemen soyunma odasına gittik. Diğer maçların sonuçlarına baktık. Düşen takımlar için üzücü bir durum ama bunlar yaşanan şeyler. Düşen takımlar inşallah tazelenip, lige geri dönerler. Geçmiş olsun” dedi.

‘Bursaspor'u başarılarından dolayı tebrik ediyorum’

Son hafta ligde kalan eski takımı Bursaspor hakkında da açıklamalarda bulunan Hamzaoğlu, “Bursaspor'da daha önce görev yaptığım için ayrı bir yeri var. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Onlarla beraber biz de sevindik. İnşallah seneye bizler de dahil derslerimizi çıkarıp, hazırlanırız. Bu sezon herkese hayırlı olsun” diye konuştu.