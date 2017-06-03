Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
ÇAYKUR RİZESPOR
03 Haziran 2017 17:03
ÇAYKUR RİZESPOR
1 - 0
AYTEMİZ ALANYASPOR
CANLI ANLATIM
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Hikmet Karaman Trabzonspor’a patladı!

Bursaspor'a karşı 1-0 öndeyken yenilen Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u n düşmesine sebep oldu. Rizespor Teknik Direktörü Karaman, bordo-mavililere ağır eleştiri getirdi.
19:403 Haziran 2017
0
Hikmet Karaman Trabzonspor’a patladı!

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Trabzonspor’a ağır eleştiride bulundu. Maçı izlemeden peşin hüküm vermek istemediğini ifade eden Karaman, “Bu şehir bunu unutmaz” diye konuştu.

Altı eksikle Alanyaspor karşısında ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Karaman, “Bu şehir bunu unutmaz lafı cuk diye oturdu. Üstümüzdeki iki takım da Trabzonspor’u Trabzon’da yendi. Bu şehir bunu unutmayacak. Bu takımın yaşadıklarına bakıldığında çok hak edilmedik bir sonu, Maçı bir seyredeyim önce, acele açıklama yapmak istemiyorum.”

Rizespor’un başkanı  Metin Kalkavan ise ,”Rize halkı Trabzon’un yaptığını unutmaz. 100 yıl bile geçse bu şehir bunu unutmaz. Daha önce de yaptılar.” diye konuştu.

Etiketler
hikmet karaman trabzonspor transfer
Son güncelleme: 20:02 | 03.06.2017
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER