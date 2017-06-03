İşte Boğaz’daki kazanın görüntüleri!

Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamalarında gerçekleşen talihsiz motor kazasının görüntüleri ortaya çıktı.

Beşiktaş’ın galibiyet kutlamaları için kiraladıkları yat ile Kabataş’tan açılan üniversiteden arkadaş 8 taraftar, futbolcuların bulunduğu yata yaklaştıkları sırada, bir taraftar teknesi ile çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile yere kapaklanan 31 yaşındaki Samet Bakan’ın bacakları kopma noktasında kırıldı. Eşi Kerem Gürel ile kutlamaya katılan 30 yaşındaki Özlem Ger Gürel’in de bacakları kırıldı.

Şoku atlatan taraftarlar, hemen yerdeki ağır yaralı arkadaşlarına yardıma koştu. Kaptan Ortaköy İskelesi’ne yanaştı. Buradan yaralılardan Özlem Ger Gürel Amerikan Hastanesi’ne, Samet Bakan, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.Yaralılar ameliyata alındı.

Kaza anı ise taraftarların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yaralanan taraftarların bulunduğu yat ile içinde yine taraftarların bulunduğu daha büyük bir teknesinin çarpıştığı görülüyor.