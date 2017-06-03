Jeremain Lens’e ültimatom!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen Lens'i takımda tutmak için girişimlere başladıklarını söylerken görüşmeler hakkında bilgi verdi. Aziz Yıldırım, Quaresma'nın menajerinin kendilerine gelmek için gönderdiği teklifi de gösterdi.

Oldukça başarısız bir sezon geçiren Fenerbahçe, gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 4 futbolcuyla anlaştıklarını belirtirken, isimleri transfer dönemi açıldıktan sonra açıklayacaklarını söyledi. Başkan Aziz Yıldırım, kötü geçen sezonda takımın parlayan tek ismi olan Jeremain Lens’in de takımda kalmasını istediğini söyledi. Sunderland’den kiralık gelen Lens ile görüşmelere pazartesi başlayacaklarını ifade eden Aziz Yıldırım, Hollandalı futbolcunun menajerleri aracılığı ile kendilerine ilk teklifi yaptığını anlattı.

Aziz Yıldırım`dan Fikret Orman`a uyarı! Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Fikret Orman'ın 'Euroleague hırsızlıktır' şeklindeki açıklamalarına tepki gösterdi. Aziz Yıldırım, Fikret Orman'ın bu sözleri ile devletin en büyük kurumlarına kadar sataşmış olduğunu da belirterek dikkat etmesi konusunda uyardı. İlgili Haberi Oku

Lens’in istediği rakamın çok yüksek olduğunun altını çizen Aziz Yıldırım, Hollandalı yıldız ile yapılan transfer görüşmeleri hakkında şu bilgileri verdi:

“Lens geçen sene kiralık olarak bize geldi. Kulübüne para ödemedik. Sadece kendi parasını ödedik. Sezon sonunda da yeni teklif yapmak istiyoruz. Onlar bize bir teklifle geldiler. Ancak oldukça yüksek bir miktar istediler. Biz de kendisine pazartesi teklif yapacağız. Sanıyorum orta bir yol bulacağız. Şimdi Beşiktaş’ın da Lens’i istediği söyleniyor. Buyursunlar alsınlar… Biz bunları çoktan aştık artık…”

Fenerbahçe`nin yeni hocası hafta başı belli oluyor Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, yeni teknik direktör için 3 isimle görüştüklerini, son kararı pazartesi ya da salı günü açıklamayacaklarını söyledi. Aziz Yıldırım, 4 futbolcuyla anlaştıklarını da duyurdu. İlgili Haberi Oku

Lens’in istemesi halinde Beşiktaş’a gidebileceğini söyledikten sonra bir dönem tartışma konusu olan Quaresma konusuna da değinen Aziz Yıldırım, kendisine gelen teklifin belgesini gösterdi. Quaresma’nın yıllık 3.5 milyon euro net para, 1 ile 1.5 milyon Euro arasında komisyon, 2 milyon euro imza parası ile üç yıllık anlaşma istediğini açıkladı. Kulüp üyelerine gösterdiği belgenin kendisinde olduğunu, Başkan Fikret Orman’ın da istemesi durumunda belgeyi mail olarak kendisine atabileceğinin altını çizdi.