Kayserispor 0-1 Medipol Başakşehir / Maç özeti

Ligin son haftasında Kayserispor'a konuk olan Medipol Başakşehir, rakibini tek golle yenerek 2016-2017 sezonunu galibiyetle tamamladı.

Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Kayserispor’u 1-0 mağlup etti. Özellikle ilk yarıda Adebayor ile yakaladığı net fırsatları harcayan Medipol Başakşehir’in golünü 70. dakikada Bekir kaydetti.

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

Sezon boyunca Beşiktaş ile amansız bir şampşiyonluk yarışına giren Medipol Başakşehir, ikinciliği garantilediği ligde Kayserispor ile karşılaştı. Hafta ortasında Atiker Konyaspor’a penaltılarla yenilerek Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğundan olan Medipol Başakşehir, aldığı üç puanla taraftarının gönlünü aldı.

ISI HARİTASI

Maç boyunca üstün bir görüntü sergileyen Medipol Başakşehir, uygun fırsatlardan yararlanamayınca tek gollü galibiyete razı oldu.

Bu galibiyetle Medipol Başakşehir puanını 73 yaptı. Kayserispor ise 38 puanda kaldı.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

3′ Napoleoni'nin pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Cengiz'in vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

12′ İrfan'ın pasıyla ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Emre'nin vuruşunda top üstten auta çıktı.

18′ Ceza sahası önünde topla buluşan Lawal önünü boşaltarak şutunu çekti ancak top kaleci Volkan'ın kucağında kaldı.

30′ Sağ kanattan Cengiz'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında yükselen Adebayor topa istediği gibi vuramayınca meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

32′ Ani gelişen Medipol Başakşehir atağında çalımlarla önünü boşaltan Adebayor'un ceza sahası dışından vuruşunda top kaleci Muammer'de kaldı.

38′ Cengiz'in pasıyla topla buluşan Adebayor'un müsait pozisyondaki vuruşunda top üstten auta çıktı.

41′ Alparslan’ın sağ çaprazdan sert ve düzgün vuruşunda top, kaleciyi geçtikten sonra üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

54′ Umut'un indirdiği topla ceza sahası sol kanatta buluşan Güray'ın çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

56′ Attamah'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Adebayor'un kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

68′ Güray'ın sol kanattan yaptığı ortada topla buluşan Umut'un bekletmeden vuruşunda kaleci Volkan meşin yuvarlağı çıkarmayı başardı.

69′ Sağ kanattan yapılan ortada Adebayor'un düzgün kafa vuruşunda kaleci Muammer topu köşeden kornere çeldi.

GOOOOL! 70′ Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Adebayor’un dokunamadığı topu Bekir, filelere gönderdi. 0-1

78′ İrfan'ın sol kanattan ara pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Visca'nın şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

83′ Gelişen Kayserispor atağında sol kanatta çalımlarla önünü boşaltan Nguemo'nun sert vuruşunda top Volkan'da kaldı.