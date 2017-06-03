Mesut Bakkal: Kimseyle görüşmedim

Kayserispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Medipol Başakşehir maçı sonrası yaptığı açıklamada, sözleşmesinin sona erdiğini belirterek, "Kimseyle görüşmedim, anlaşmadım. Sözleşmemiz bitti, dönüyorum" dedi.

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'e 1-0 yenildi. Sarı-kırmızılılar, 5 maç sonra sahadan mağlubiyetle ayrılırken, sezonu da puansız kapattı.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Mesut Bakkal, “İki takımın bu sıcak havada pozisyonlu maç oynamasından dolayı güzel bir maç oldu. İki tarafın da mental yorgunluğu vardı. Başakşehir ligin zirvesinde, biz de küme düşme mücadelesinden dolayı mental yorgunluğumuz vardı. Bu yorgunluğu 3 hafta önce bitirdiğimiz için mutluyum” dedi.

‘Tek hedefimiz vardı, onu da başardık’

Takımdaki geleceği ile ilgili de konuşan Teknik Direktör Bakkal, “Ben görevde bulunduğum sürece 6 haftada çok önemli işler yaptığımı söyleyebilirim. 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile. Ben oyuncularıma teşekkür ediyorum. Herkesin merak ettiği bir konu var. Hiç kimseyle görüşmedim, sözleşmem bitmiş bulunuyor. Önümüzdeki günler şartlar ne getirir bilmiyorum. Bu camiayı kümede bıraktığım için inanılmaz keyifliyim. Net söylüyorum kimseyle görüşmedim, anlaşmadım. Sözleşmemiz bitti, dönüyorum. Burada çalışmak inanılmaz keyifli. Tek gerçek vardı, Kayserispor'u kümede bırakmak. Onu da başardığımız için inanılmaz keyifliyim. Şimdilik söyleyeceğim bu kadar” ifadelerini kullandı.