‘Şampiyonluk için yeterli değildik’

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, ligde şampiyon olan Beşiktaş’ı tebrik ederken, “Bu sezon bizim en fazla elde edebileceğimiz yer üçüncü sıraydı. 60’dan fazla maç oynadık ama şampiyonluk için yeterli değildik” dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Adanaspor ile karşılaşan ve rakibini 3-1 yenen Fenerbahçe'de Teknik Direktör Advocaat, maç sonu açıklamalarda bulundu.

İyi oyun çıkarttıklarını fakat şampiyonluk için yeterli olmadığını tekrarlayan Advocaat, şunları söyledi: “Bu sezon bizim en fazla elde edebileceğimiz yer üçüncü sıraydı. 60'dan fazla maç oynadık. Avrupa Ligi'nde mücadele ettik. Türkiye kupasında yarı final oynadık ama şampiyonluk için yeterli değildik.”

Advocaat, Beşiktaş’ı da tebrik ederken bir itirafta da bulundu: “Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Ama Beşiktaş'ı tebrik ederken Başakşehir'i ve teknik direktörünü de tebrik ediyorum. Türkiye benim için İstanbul anlamına geliyordu. Burada çalıştığım süre boyunca sadece İstanbul olmadığını görmüş oldum. Zorlu ligi olan bir ülkede çalıştım. Çok güzel stadyumları var. Ben ve ekibim burada çalışmaktan çok mutlu olduk. Türkiye ile aklımda hep pozitif anılar kalacak.”

Oyuncularının ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını ifade eden Advocaat, “Oyuncularımız yapabilecekleri her şeyi yaptılar. Farklı pozisyonlarda farklı tiplerde oyunculara ihtiyacımız vardı. İstediğimiz 3 oyuncu vardı. Bunları getirebilmek için yönetimimiz elinden geleni yaptı ama elimizdeki şartlara bakmamız lazım. Mümkün olmadı bunlar. Elimizdeki oyunculardan daha fazla performans elde etmeye çalıştık. Oyuncularımız da yönetimimiz de elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Üçüncülükten memnun olduğumu da söylemeliyim” sözleriyle açıklamalarını noktaladı.