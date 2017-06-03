Süper Lig’de final günü

Beşiktaş, Osmanlı önünde noktayı koyup şampiyonluğunu kutlayacak. Adana-F.Bahçe ve G.Saray-Konya maçları üçüncüyü; Trabzon-Bursa ve Rize-Alanya maçları düşeni belirleyecek

Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonu, bugün sona erecek. Beşiktaş'ın geçen hafta şampiyonluğunu ilan ettiği ligde Başakşehir ikinciliği garantilemişti. Kartal, Osmanlıspor ile sezonu noktaladıktan sonra kupasını alıp şampiyonluk kutlaması yapacak. Fenerbahçe ve Galatasaray ise 3. sıra için mücadele verecek. Lig sıralaması, sezonu daha erken ya da geç açma açısından önem taşıyor.

Gaziantepsporlu futbolcular maça gitmedi... Süper Lig'den düşen Gaziantepspor'a Antalyaspor deplasmanında esame listesinde sadece 13 futbolcunun ismi vardı. Kırmızı siyahlı futbolcuların bir kısmı, takım küme düştüğü için deplasmana gelmediler. İlgili Haberi Oku

Deplasmanda Adanaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, küme düşen rakibi karşısında kazandığı takdirde, Galatasaray'ın maçının sonucuna bakmadan üçüncü sıranın sahibi olacak. Kanarya'nın puan kaybetmesi durumunda Aslan'ın aynı saatte sahasında konuk edeceği Konyaspor karşısından galibiyetle ayrılması durumunda ise sarı-kırmızılılar üçüncü basamakta yer alacak. Adana ve Gaziantep'in ardından lige veda edecek son takım da bugün belli olacak. Bursa, deplasmanda Trabzon'u yenmesi durumunda ligde kalacak. Timsah'ın puan kaybında ise gözler aynı saatte başlayacak Rize-Alanya müsabakasına çevrilecek. Rize'nin ligde kalabilmesi için Alanya maçını kazanması, ikili averajda üstünlük kurduğu Bursa'nın da Trabzon deplasmanında puan kaybetmesi gerekiyor.

Bülent Uygun: Süper Lig`deki takım sayısı artırılmalı Spor Toto Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Antalyaspor'a 4-1 yenilen Gaziantepspor'da Teknik Direktör Bülent Uygun, “Küme düştük bir an önce çıkmamız tek düşüncemiz” dedi. İlgili Haberi Oku

SEZON AÇILIŞI 11 AĞUSTOS’TA

Süper Lig ve TFF 1. Lig 11 Ağustos'ta, 2. ve 3. Lig ise 26- 27 Ağustos 2017 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile Türkiye Kupası'nı kazanan Konyaspor arasında yapılacak Süper Kupa müsabakası 6 Ağustos Pazar günü oynanacak. Süper Kupa maçının nerede oynanacağı ve planlamanın tamamı gelecek haftalarda açıklanacak.