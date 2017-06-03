Süper Lig’de son hafta heyecanı! Ligden düşen ve 3. sıra…

Süper Lig'in 34. haftasında hem düşen son takım, hem de ligi 3. sırada tamamlayacak takım belli oluyor. Şampiyonun belli olduğu sezonda son haftada da heyecan bitmiyor!