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Süper Lig’de son hafta heyecanı! Ligden düşen ve 3. sıra…

Süper Lig'in 34. haftasında hem düşen son takım, hem de ligi 3. sırada tamamlayacak takım belli oluyor. Şampiyonun belli olduğu sezonda son haftada da heyecan bitmiyor!
15:243 Haziran 2017
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Süper Lig’de son hafta heyecanı! Ligden düşen ve 3. sıra…

Spor Toto Süper Lig’de Beşiktaş’ın şampiyon tamamladığı 2016-2017 sezonu oynanacak 5 maçla tamamlanıyor. Adanaspor ve Gaziantepspor’un ardından küme düşen son takımın belli olacağı haftada Bursaspor, Trabzonspor deplasmanında… Çaykur Rizespor da ligde iddiasız Alanyaspor’u konuk edecek. Yeşil-beyazlılar, Trabzon’dan galibiyetle dönmesi halinde ligde kalacak. Çaykur Rizespor ise galip gelip, Bursaspor’un puan kaybetmesini bekleyecek.

CANLI MAÇ ANLATIMITrabzonspor – Bursaspor

 

CANLI MAÇ ANLATIMIÇaykur Rizespor – Alanyaspor

Ligi 3. sırada bitirmek için yarışan Fenerbahçe ile Galatasaray da sezonu galibiyetle tamamlamak istiyor. Sarı-lacivertliler, Adanaspor’u yenmesi halinde 3. olacak. Sarı-kırmızılı takım ise Konyaspor’u yenip, Fenerbahçe’nin puan kaybetmesini bekleyecek.

CANLI MAÇ ANLATIMIAdanaspor – Fenerbahçe

 

CANLI MAÇ ANLATIMIGalatasaray – Konyaspor

Üst üste 2. kez şampiyon olan Beşiktaş ise sezona taraftarıyla birlikte Vodafone Arena’da veda edecek. Siyah-beyazlılar, Osmanlıspor maçı sonrasında şampiyonluk kupasını alacak.

CANLI MAÇ ANLATIMIBeşiktaş – Osmanlıspor

Etiketler
alanyaspor beşiktaş bursaspor Çaykur Rizespor Fenerbahçe galatasaray Osmanlıspor spor toto süper lig trabzonspor
Son güncelleme: 16:54 | 03.06.2017
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