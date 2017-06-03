Süper Lig’de son hafta heyecanı! Ligden düşen ve 3. sıra…

Spor Toto Süper Lig’de Beşiktaş’ın şampiyon tamamladığı 2016-2017 sezonu oynanacak 5 maçla tamamlanıyor. Adanaspor ve Gaziantepspor’un ardından küme düşen son takımın belli olacağı haftada Bursaspor, Trabzonspor deplasmanında… Çaykur Rizespor da ligde iddiasız Alanyaspor’u konuk edecek. Yeşil-beyazlılar, Trabzon’dan galibiyetle dönmesi halinde ligde kalacak. Çaykur Rizespor ise galip gelip, Bursaspor’un puan kaybetmesini bekleyecek.
Ligi 3. sırada bitirmek için yarışan Fenerbahçe ile Galatasaray da sezonu galibiyetle tamamlamak istiyor. Sarı-lacivertliler, Adanaspor’u yenmesi halinde 3. olacak. Sarı-kırmızılı takım ise Konyaspor’u yenip, Fenerbahçe’nin puan kaybetmesini bekleyecek.
Üst üste 2. kez şampiyon olan Beşiktaş ise sezona taraftarıyla birlikte Vodafone Arena’da veda edecek. Siyah-beyazlılar, Osmanlıspor maçı sonrasında şampiyonluk kupasını alacak.