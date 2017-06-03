Takımı için en çok Türkler para harcıyor

Yapılan bir araştırmaya göre Avrupa'da takımı için en fazla para harcayan taraftar Türkiye'de...

UEFA Şampiyonlar Ligi sponsorlarından Mastercard, 16 Avrupa ülkesinde toplam 10 bin 500 futbolsever ile yaptığı “12. Adam” araştırmasının sonuçlarını yayınladı. Araştırmaya göre, Türk taraftarlar takımı için kesenin ağzını açıyor. Buna göre, Türkler ortalama 2 bin 800 TL ile 16 Avrupa ülkesinin taraftarları arasında takımının bir maçı için en fazla parayı harcarken, Ruslar 2 bin 500 lira ile ikinci oldu. Çekya ise ortalama 705 TL ile en son sırada yer aldı.

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Takımının UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale kalması durumunda bu maçı seyretmek için bir bilete en fazla ne kadar ödeyebilirsiniz sorusuna ise en yüksek fiyatı 21 bin 658 TL ile Ruslar verirken, Türkler ise 19 bin 756 TL ile ikinci oldu. Bu soruya en düşük fiyatı 6 bin 338 TL ile Almanlar verdi.