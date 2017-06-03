Tatil biletini Fenerbahçe kaptı

Süper Lig'de son hafta maçlarında Galatasaray ve Fenerbahçe rakiplerini yendiler. Sarı-lacivertliler üçüncü sırada ligi tamamladı. Galatasaray ise dördüncü oldu.

Spor Toto Süper Lig’in son haftasında büyük çekişmelerden biri Galatasaray ile Fenerbahçe arasına yaşandı. Üçüncülük için yarışan iki takımdan kazanan taraf Fenerbahçe oldu.

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Fenerbahçe Adanaspor’u 3-1 yenerken, Galatasaray’ın 2-1’lik Konyaspor galibiyeti üçüncülük için yeterli olmadı.

Küme düşen Adanaspor’u deplasmanda yenen sarı-lacivertliler 64 puana yükseldi. Averaj farkıyla Galatasaray’ın önünde bulunan Fenerbahçe 2016-17 sezonunu üçüncü sırada tamamladı.

UEFA’DA YERLERİ NE OLACAK

Bu skorla Fenerbahçe UEFA Avrupa Avrupa Ligi’ne 3. Ön Eleme Turu’ndan katılacak. Sarı-lacivertliler bu turu geçmeleri durumunda play-off oynayacak ve grup aşamasına geçecek.

Galatasaray ise UEFA Avrupa Ligi’ne 2. ön eleme turundan katılacak. Sarı-kırmızılı takım Fenerbahçe’den bir tur daha fazla oynauyacak ve buna göre sezonu daha erken açmak zorunda kalacak.