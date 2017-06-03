TBL’de şampiyon belli oluyor

Türkiye Basketbol Ligi Play-Off dörtlü final son maçında Nesine.Com Eskişehir Basket ile Sakarya Büyükşehir Belediyespor arasında oynanacak mücadelede ligin şampiyonu belirlenecek.

Nesine.com Eskişehir Basket 2016-2017 sezonunun son maçına çıkıyor. Federasyon Kupası'nda mutlu sona ulaşan Siyah Kırmızılılar, normal sezonu ikinci sırada tamamlayıp adını Play-Off'lara yazdırmıştı. Play-Off çeyrek finalinde İstanbulspor Beylikdüzü'nü seride 3-0 geçen ekip, Final-Four'a yükselmişti. Burada oynadığı 5 maçın 3'ünü kazanan Eskişehir temsilcisi, Sakarya BŞB ile birlikte Spor Toto Basketbol Süper Ligine yükselmeyi garantiledi. Anadolu Üniversitesi İki Eylül Spor Salonunda yarın saat 15:00'te oynanacak mücadele ile Türkiye Basketbol 1. Liginin şampiyon takımı belirlenecek.

Son maç lideri belirleyecek

Final-Four'un son maçları Nesine.com Eskişehir Basket ve Sakarya BŞB için büyük önem taşıyor. Her iki takım da Spor Toto Basketbol Süper Lig'e yükselmeyi garantilese de bu müsabaka ligi lider bitirecek takımı belirleyecek. Eskişehir temsilcisi, Sakarya ekibini 15 sayı farkla mağlup ederse ligi lider bitirip kupayı kaldıracak. Aksi takdirde plaket alacak. Bursaspor Durmazlar-Acıbadem Üniversitesi maçı ise 3'üncüyü belirlese de prestijden öteye geçmeyecek.

Eskişehirli taraftarlar cezalı

Son oynanan Nesine.com Eskişehir Basket-Bursaspor Durmazlar maçında yaşanan taraftar olayları nedeniyle yarın 15:00'te oynanacak Nesine.com Eskişehir Basket-Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyesi maçında Siyah-Kırmızılı taraftarlar tribündeki yerini alamayacak. Sakarya taraftarları da İl Güvenlik Kurulu'nun kararıyla maçta olmayacak.