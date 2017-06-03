TFF kararını verdi: Koreografi yasak

SPOR Toto Süper Lig'in son biletinin sahibini belirlemek üzere yarın saat 21.30'da Antalya Stadı'da oynanacak Göztepe-Eskişehir maçında görsel şölene yasak geldi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), iki kulüp taraftarının tribünde koreografi yapmasına izin vermedi. TFF, Başakşehir ile Konya arasındaki kupa finalinde de bu coşkuya müsaade etmemişti.
Göztepe, 14 yıllık Süper Lig hasretine son vermek için geri sayıma başladı. İzmir'den 134 otobüs sarı-kırmızılı taraftarları Antalya'daki finale taşıyacak. İzmir ekibinin hocası Yılmaz Vural, son 4 karşılaşmada sahaya sürdüğü 11'i bozmayı düşünmüyor. Takımda tek eksik futbolcu, kasık ameliyatı olan orta saha oyuncusu Hakan Barış…
Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Göztepe ile verecekleri zorlu sınavdan başarıyla çıkacaklarını iddia etti. Tecrübeli hoca, “Süper Lig'e yükselmek için elimizden geleni yapacağız. Takımıma sonuna kadar güveniyorum” dedi. Antalya'da kampa giren Es Es'te kaleci Boffin'in sakatlığının sürdüğü, Kayacan veya Günay'ın hazırlandığı bildirildi.