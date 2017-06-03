TFF kararını verdi: Koreografi yasak

TFF, Antalya Stadı’nda yarın saat 21.30’da başlayacak Göztepe- Eskişehirspor TFF 1. Lig play-off final maçında iki kulüp taraftarının da tribünde koreografi yapmasını yasakladı.

SPOR Toto Süper Lig'in son biletinin sahibini belirlemek üzere yarın saat 21.30'da Antalya Stadı'da oynanacak Göztepe-Eskişehir maçında görsel şölene yasak geldi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), iki kulüp taraftarının tribünde koreografi yapmasına izin vermedi. TFF, Başakşehir ile Konya arasındaki kupa finalinde de bu coşkuya müsaade etmemişti.

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