TV’de bugün (03-06-2017)

FUTBOL
Spor Toto Süper Lig
14.00……Bein Sports 2 ……Kayseri-Başakşehir
17.00……Bein Sports 2 …………Adana-F.Bahçe
17.00……Bein Sports 1 ……..Beşiktaş-Osmanlı
17.00……Bein Sports 3 ……….G.Saray-A.Konya
17.00……Bein Kanal 91 ……Ç.Rize-Alanyaspor
17.00……Bein Sports 4…………..Trabzon-Bursa
Çin Ligi
14.35……S Sport …………S.Luneng-T.Quanjian
Şampiyonlar Ligi Finali
21.45……TRT 1 …………..Juventus-Real Madrid
Brezilya Ligi
22.00……Bein Sports 2 Coritiba-A.Paranaense
01.00……Bein Sports 3……Corinthians-Santos
ABD Ligi
24.00……Eurosport 2 ……….Kansas-Minnesota
BASKETBOL
Spor Toto Basketbol Ligi Yarı Finali
20.00……Bein Sports 3Efes (0)-Beşiktaş SJ (2)
VOLEYBOL
FIVB Voleybol Erkekler Dünya Ligi
14.00……TRT Spor ………………….Çin-Hollanda
17.00……TRT Türk ………………….Mısır-Türkiye
TENİS
Fransa Açık Tenis Turnuvası
11.30……Eurosport……….7. gün karşılaşmaları
11.30……Eurosport 2 ……7. gün karşılaşmaları