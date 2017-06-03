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TV’de bugün (03-06-2017)

Günün öne çıkan spor karşılaşmalarını ve yayınlandıkları kanalları sizler için derledik.
09:043 Haziran 2017
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TV’de bugün (03-06-2017)

FUTBOL

Spor Toto Süper Lig

14.00……Bein Sports 2 ……Kayseri-Başakşehir

17.00……Bein Sports 2 …………Adana-F.Bahçe

17.00……Bein Sports 1 ……..Beşiktaş-Osmanlı

17.00……Bein Sports 3 ……….G.Saray-A.Konya

17.00……Bein Kanal 91 ……Ç.Rize-Alanyaspor

17.00……Bein Sports 4…………..Trabzon-Bursa

Çin Ligi

14.35……S Sport …………S.Luneng-T.Quanjian

Şampiyonlar Ligi Finali

21.45……TRT 1 …………..Juventus-Real Madrid

Brezilya Ligi

22.00……Bein Sports 2 Coritiba-A.Paranaense

01.00……Bein Sports 3……Corinthians-Santos

ABD Ligi

24.00……Eurosport 2 ……….Kansas-Minnesota

BASKETBOL

Spor Toto Basketbol Ligi Yarı Finali

20.00……Bein Sports 3Efes (0)-Beşiktaş SJ (2)

VOLEYBOL

FIVB Voleybol Erkekler Dünya Ligi

14.00……TRT Spor ………………….Çin-Hollanda

17.00……TRT Türk ………………….Mısır-Türkiye

TENİS

Fransa Açık Tenis Turnuvası

11.30……Eurosport……….7. gün karşılaşmaları

11.30……Eurosport 2 ……7. gün karşılaşmaları

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