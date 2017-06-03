Vodafone Park resmen açıklandı

Beşiktaş Kulübü web sitesinden bir açıklama yayınlayarak Vodafone Arena'nın yeni adını duyurdu.

Türkiye'nin ilk akıllı stadyumu Vodafone Arena'nın ismi ‘Vodafone Park' olarak değiştirildi. Türkiye'nin ilk akıllı stadyumu olarak Nisan 2016'da hizmete giren Vodafone Arena'nın ismi ‘Vodafone Park' oldu. Dünyanın en ileri teknolojik altyapılarından birine sahip olan, aynı zamanda çok amaçlı bir şehir kompleksi olarak kullanılan yapı, bundan böyle ‘Vodafone Park' olarak anılacak.

Beşiktaş donanması İstanbul Boğazı`nda! Sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş, bugün Osmanlıspor maçı öncesi İstanbul Boğazı'nda teknelerle şov yaptı. Siyah-beyazlı takıma yüzlerce tekne eşlik ederek, boğazı adeta siyah-beyaz renklere bürüdüler. İlgili Haberi Oku

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, şunları söyledi:

“Başkan olmadan önce sadece Türkiye'nin değil dünyanın en iyi stadyumlarından birini inşa etme hayalim vardı. Geçen sene açılan yeni yuvamızda daha ilk yılında pek çok başarının sahibi olduk. Ayrıca müzemiz, kafe ve restoranlarımız ve ev sahipliği yaptığımız pek çok etkinlikle Avrupa'daki muadil statlar gibi sadece bir stadyum olarak değil, aynı zamanda bir eğlence merkezi, konser arenası, yaşam alanı ve moda merkezi olarak, şehre ve semte hizmet eden çok amaçlı bir şehir kompleksi haline geldik. Uluslararası bir isimle Vodafone Park olarak bu vizyonu geliştirerek devam ettirecek; İstanbul'un bir cazibe merkezi ve uğrak noktası olmaya devam edeceğiz.”