Vodafone Park terasında şampiyonluk coşkusu

Spor Toto Süper Lig şampiyonu Beşiktaş için ilk kutlama bir ilk olarak Vodafone Park'ın teras katında yapıldı.

Vodafone ve Beşiktaş Kulübü’nün organizasyonuyla Beşiktaş-Osmanlıspor maçı öncesinde düzenlenen kutlamaya Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy evsahipliği yaptı. Kutlamaya binlerce taraftar katıldı.

Vodafone Park’ta üst üste iki sezon şampiyonluğu kucaklayan ve Süper Toto Süper Lig’de 15’inci şampiyonluğunu elde ederek üçüncü yıldızı göğsüne takan Beşiktaş’ın coşkusuna taraftarlar da ortak oldu. Vodafone Park’ın terasına kurulan podyumda boy gösteren Beşiktaşlı futbolcular, marş ve tezahüratlarla şampiyonluğu kutlayan taraftarları selamladı.

Törende, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’e Vodafone tarafından özel olarak tasarlanan bir kupa takdim etti.

Fikret Orman: “Artık şampiyonluğu doyasıya kutlama zamanı”

Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Orman, şunları söyledi: “Bu sezon gerçekten çok yorulduk, çok çabaladık ve bu şampiyonluğu hak ettik. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Artık Beşiktaş taraftarlarının mutlu olma ve şampiyonluğu doyasıya kutlama zamanı. Bugün havada karada denizde her yerde Beşiktaş var. Tüm camiamıza hayırlı uğurlu olsun.”

Engin Aksoy: “Beşiktaş’a nice şampiyonluklar diliyoruz”

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy ise şöyle konuştu: “Vodafone Türkiye olarak, gönül birliğiyle bağlı olduğumuz Beşiktaş’ın üst üste iki kez şampiyon olmasından gurur ve mutluluk duyuyoruz. Beşiktaş JK ile Türk spor tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmasına imza attık. Birlikte sponsorluğun kitabını yazdık. Türkiye’nin ve dünyanın en güzel stadyumlarından birini inşa ettik. Bugün mimarisiyle ve altyapısıyla dünyaya örnek olan Vodafone Park, aynı zamanda Beşiktaş’ın uğuru oldu ve bir yılda iki şampiyonluk gördü. Beşiktaş’ı kutluyor, yeni evinde nice şampiyonluklar diliyoruz.”

Öte yandan, İki Vodafone KaraKartal üyesi de teras kutlamalarında futbolcuların heyecanına ortak oldu.