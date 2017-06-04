Ali Ay: Öncelik teknik direktörde

Son maçta aldığı 3 puan ile Süper Lig'de kalan Bursaspor'da başkan Ali Ay öncelikle teknik direktör sorununu çözmeye odaklanacak.

Deplasmanda aldığı 2-1’lik Trabzonspor galibiyetiyle ligde kalan Bursaspor´un Başkanı Ali Ay, “İlk işimiz önce teknik direktör sorununu çözmek istiyoruz” dedi.

SIKINTILI BİR SEZONDU

Sabaha karşı Bursa´ya geldiklerini belirten Başkan Ali Ay, bu sezondan herkesin ders çıkartması gerektiğine dikkat çekti. Başkanı Ali Ay, DHA´ya (Doğan Haber Ajansı) yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“ilk olarak yönetim kurulu ile bir araya geleceğiz. Sıkıntılı bir sezonu geride bıraktık. Bu sıkıntılardan sadece, başkan ve yönetimin değil, herkesin ders çıkartması gerekiyor. Tabiki Bursaspor olarak öncelikle hedefimiz teknik direktör sorununu çözümlemek. Sonrasında görüştüğümüz oyuncular vardı. Onlarla temasa geçmek.”