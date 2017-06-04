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GALATASARAY
03 Haziran 2017 17:02
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Bruma sağlık kontrolünden geçti

Leipzig Sportif Direktörü Ralf Rangnick, dün (Cumartesi) İstanbul'a gelip, Bruma'yı da alıp Almanya'ya gitti. Genç futbolcuyu sağlık kontrolünden geçiren Alman kulübü, transferi kısa sürede açıklaması bekleniyor.
13:364 Haziran 2017
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Bruma sağlık kontrolünden geçti

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Bruma, bu sabah özel uçakla Almanya’ya gitti. Portekizli oyuncu, RB Leipzig tarafından sağlık kontrolünden geçirildi. Galatasaray ile Bundesliga’yı 2. sırada tamamlayan Alman kulübü 15 milyon Euro bonservis bedelinde anlaşmaya varmıştı.

Sarı-kırmızılı takım 2013-2014 sezonun başında 12 milyon Euro bedelle transfer olan Bruma, 1 sezon La Liga ekibi Real Socieadad’da kiralık forma giymişti.

Portekizli oyuncu, Galatasaray’da oynadığı 85 maçta 15 gol atıp 20 asist yaptı.

Etiketler
bruma galatasaray RB Leipzig
Son güncelleme: 13:37 | 04.06.2017
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