Bu kare fair play ödülüne aday

Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de 12-22 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda iki Türk sporcu arasında yaşanan olay diğer sporculara örnek oldu.

100 metre finaline kalan iki Milli atlet Mizgin Ay ve Nimet Karakuş arasında yaşanan duygu dolu anlar, İslami Dayanışma Oyunları’na damga vurdu.

OLAY NASIL YAŞANDI

Milli Atlet Mizgin Ay, 100 metre finalinde Nimet Karakuş’u geçtiğinden habersiz, dereceye giremediğini sanarak ağlamaya başladı. Rakibinin ağladığını gören Nimet Karakuş, rakibi Mizgin Ay’a sarılarak teselli etmeye başladı. Mücadelenin ardından rakibinin kendisini geçtiğini hakemlerden öğrenen ve sahayı terk etmeyen Nimet Karakuş, derecelerin açıklanmasını beklemeden Mizgin Ay’ın yanına giderek “Ağlama kardeşim sen son anda beni geçtin ve bronz madalya kazandın” diyerek spordaki kardeşliğe vurgu yaptı.

Dereceler açıklandıktan sonra Nimet Karakuşu son metrede geçerek bronz madalyanın sahibi olan Mizgin Ay ise yaşanan bu olaydan sonra, ”İyi ki Nimet abla gibi bir sporcu ile yarışıyorum. O’nu son anda geçmeme rağmen, kaybettiğimi düşündüğüm için beni teselli etti. Oysa ben son anda Nimet ablamın elinden madalyayı almıştım. O bunu bilmesine rağmen beni teselli ederek çok örnek bir sporcu olduğunu gösterdi” dedi.

FATİH ÇİNTİMAR: “GURUR DUYUYORUM”

Yaşanan bu olayın ardından Türkiye Atletizm Federasyonu Nimet Karakuş’u Fair-Play’e aday gösterdi. Başkan Fatih Çintimar, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Kendisinden küçük bir sporcuya son anda geçilerek madalya kazanamayan ve kaybettiğin sanan rakibini bu şekilde teselli eden Nimet Karakuş kardeşimi kutluyorum. O bir sporcunun nasıl bir ahlaklı olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Atletizm Milli Takımında ve Türk sporunda Nimet gibi sporcuların olmasından gurur duyuyorum. Saha içinde yaşanan bu olay bize göre Fair-Play’lik bir olaydır” diye konuştu.