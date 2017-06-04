Bucaspor’dan Bayram Bektaş’a teklif

Spor Toto 2. Lig'de mücadele eden Bucaspor'da yönetim, teknik direktörlük görevine Bayram Bektaş'ı getirmek için harekete geçti.

Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Bucaspor’da iç transferde 10 futbolcuyla anlaşma sağlanırken, teknik adam arayışı da hız kazandı. Daha önce Taner Taşkın, Tarık Daşgün, Mehmet Aurelio, Zeki Çakır, Yılmaz Özlem ve Turgut Uçar’ı gündemine alan yönetimin, son olarak TFF 1. Lig ekibi Elazığspor’u çalıştıran Bayram Bektaş’a teklif götürdüğü öğrenildi. Elazığspor ile mukavelesi sona eren Bayram Bektaş’ı İzmir’e davet eden yönetimin sorunu önümüzdeki hafta çözmek istediği bildirildi.

Sarı-lacivertlilerin Süper Lig’de yer aldığı 2010-2011 sezonunda o dönemin teknik direktörü Bülent Uygun’un yardımcılığını yapan Bayram Bektaş, daha sonra Eskişehirspor, Gaziantepspor ve Gaziantep Büyükşehir Belediyespor’da da çalıştı.

43 yaşındaki teknik adam, futbolculuk kariyerinde Altay, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi takımlarda forma giymişti. Başkan Ahmet Doğan, Bektaş’ın yanı sıra 1’inci Lig’de görev almış bazı teknik direktörlerle de görüşme halinde olduklarını dile getirdi.