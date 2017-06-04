Cristiano Ronaldo: Söyleyecek sözleri kalmadı!

Şampiyonlar Ligi finalinde iki gol kaydeden ve maçın adeta kilidini çözen Cristiano Ronaldo, kendisini eleştirenlere mesaj gönderdi. Ronaldo, "Sanırım insanların artık beni eleştirmek için söyleyecek sözleri kalmadı çünkü rakamlar yalan söylemez" dedi.

Real Madrid, Juventus’u 4-1 gibi net bir skorla mağlup edip 12. kez Şampiyonlar ligi’nde zafere ulaşırken Cristiano Ronaldo da attığı iki golle galibiyetin mimarı oldu. Maçın ardından konuşan Ronaldo kendisini eleştirenlere mesaj gönderdi.

Attığı iki golle bu sezon 12. Şampiyonlar Ligi golünü atan ve 11 gollü Messi’yi geride bırakarak 5. kez üst üste Devler Ligi’nde Gol Kralı olan Ronaldo, “Muhteşem bir sezon geçirdim. Ben ve takım arkadaşlarım çifte kupa zaferi yaşadık. Ve sanırım insanların artık beni eleştirmek için söyleyecek sözleri kalmadı çünkü rakamlar yalan söylemez. Çok mutluyum; kariyerimin en güzel günlerinden biri -bunu her sene söyleyeceğim galiba, öyle gözüküyor! Kafamda sadece sayılar var. Genç bir çocuk gibi hissediyorum.” ifadelerini kullandı.

Torino`da korkunç izdiham! Bomba paniği... İtalya'da bir meydana kurulan dev ekrandan Juventus-Real Madrid karşılaşmasını takip eden Juventus taraftarlarının, patlatılan havai fişek ve maytapları bomba zannetmesi izdihama neden oldu. İlgili Haberi Oku

Kulübe 59 yıl sonra lig-Avrupa dublesini yaşatan teknik direktör Zinedine Zidane ise “Bu sezonki başarımızın anahtarı takımdaki herkesin kendini önemli hissetmesi ve hepsinden öte birbirleriyle çok iyi anlaşıyor olmaları. Aralarındaki bağ inanılmaz. Bugün Real Madrid taraftarları için, oyuncular için ve benim için tarihi bir gece oldu diyebiliriz. Çok çok mutluyum zira gerçek şu ki çok özel bir yıl yaşadık; daha iyisini hayal edemezdik. Ligi son hafta kazandık ve Şampiyonlar Ligi'ni yeniden kazanmanın da çok zor olacağını biliyorduk ancak başardık” şeklinde konuştu.

‘Mental olarak oyunda kalabilmeliydik’

Kaybeden tarafta ise hüzün hakimdi. Massimiliano Allegri maçı değerlendirirken şu sözleri kullandı: İlk yarıda çok güzel oynadık. İkinci devre ise Real Madrid vitesi artırdı. Biz ise çok statik kaldık ve geriye çok fazla yaslandık. Çok güçlü bir takıma karşı oynadığımızı biliyorduk. Sahada Ballon d'Or kazanan ve bu kadar çok gol atan bir oyuncunun olmasının Real Madrid için bir avantaj olduğu aşikar. Takımım için yapabileceğim tek eleştiri şu; ikinci golü yedikten sonra mental olarak oyunda kalabilmeli, çözümler arayabilmeli ve skoru eşitlemeliydik ancak yapamadık.”

Allegri kendisine sorulan “Juventus’ta bir devrin sonuna mı geldik” sorusuna ise, “Juventus'un bir döngünün sonuna geldiğini düşünmüyorum. Gianluigi Buffon gelecek sezon da Juventus kalesinde olacak. Andrea Barzagli hala bizimle olacak. Bu oyuncuların daha vereceği çok şey var” yanıtını verdi.

Juventus formasıyla üçüncü kez Şampiyonlar Ligi’ni finalde kaybeden Buffon ise maçın ardından, “Harika bir ilk yarı geçirdik. Fakat ikinci yarıda Real Madrid klasını, gücünü ve farkını ortaya koydu. Hayal kırıklığına uğramamız gayet normal. Böyle bir kupanın sahibi olabilmek için daha güçlü olmak gerekiyormuş” dedi.