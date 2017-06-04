Fatih Terim’in öğrencileri, Makedonya karşısında

A Milli Futbol Takımı, özel maçta yarın deplasmanda Makedonya ile karşılaşacak. A Milliler, özel maçta Makedonya’nın rakibi olacak. Üsküpte’ki II. Filip Arena'da TSİ 20.45’te başlayacak mücadeleyi Bulgar hakem Stanislav Todorov yönetecek. Todorov’un yardımcılıklarını Diyan Valkov ve Georgi Doynov yapacak.

A Milli Futbol Takımı, 2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu altıncı maçı olacak olan Kosova karşılaşması öncesi yarın akşam Makedonya ile başkent Üsküp’te bir hazırlık maçı oynayacak.

II. Filip Arena’da TSİ 20.45’te başlayacak olan maçı Bulgaristan Futbol Federasyonu’ndan Stanislav Todorov yönetecek.

KADRODA 3 DEĞİŞİKLİK

5 Haziran’da Makedonya, 11 Haziran’da ise Kosova ile oynanacak karşılaşmalar için belirlenen 30 kişilik aday kadroda 3 yeni isim yer aldı. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, TFF 1. Lig ekibi Altınordu’dan 17 yaşındaki kaleci Berke Özer, Trabzonspor’dan Yusuf Yazıcı ve Aytemiz Alanyaspor’dan Emre Akbaba’yı ilk kez aday kadroya dahil etti.

A Milli Takım Makedonya ile oynayacağı hazırlık maçı sonrası Slovenya’nın Portoroz bölgesine giderek 2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu’nda oynayacağı Kosova maçı öncesi 5 günlük kampa girecek.

MAKEDONYA İLE 8. RANDEVU

Türkiye yarın akşam özel maçta karşılaşacağı Makedonya ile daha önce 7 kez karşılaştı. İlki 1994’te sonuncusu da 2006 yılında olmak üzere 4 resmi 3 te özel maçta karşılaştılar. Bu karşılaşmalarda 5’ini Türkiye kazanırken rakibine karşı 1 beraberlik 1’de mağlubiyet aldı. Ay yıldızlılar bu karşılaşmalarda 14 gol atarken kalesinde ise 9 gol gördü.

548. MAÇ

A Milli Futbol Takımı,Makedonya ile yapacağı maçla 548. karşılaşmasına çıkacak.

Türk Milli Takımının, 94 yıllık tarihinde 288’si resmi, 259’i özel maç olmak üzere geride kalan 547 maçta biri hükmen olmak üzere 207 galibiyet, 126 beraberlik ve 214’de mağlubiyet aldı. Milliler bu maçlarda toplam 720 gol atarken, kalesinde 793 gol gördü.

FATİH TERİM İLE 134. MAÇ

A Milli Takımın yarın akşam deplasmanda karşılaşacağı Makedonya maçı ile Fatih Terim,Türkiye’nin başında 134’üncü karşılaşmasına çıkacak. Milliler, Fatih Terim yönetiminde oynadığı 133 maçta biri hükmen olmak üzere 69 galibiyet, 32 beraberlik ve 32′ de mağlubiyet aldı. Terim yönetiminde 3’ü Yunanistan karşısındaki hükmen galibiyetten doğan 201 gol atan Türkiye kalesinde ise 138 gol gördü.