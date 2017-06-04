Fikret Orman: Fenerbahçe’nin gündemi hep Fikret Orman ve Şenol Güneş

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programının konuğu oldu. Başkan Orman yaptığı açıklamalarla yine gündeme damga vurdu.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Beyaz TV’de yayınlanan Beyaz Futbol programının konuğu oldu. Öne çıkan değerlendirmeler şu şekilde:

“Takımın bu sezon şampiyon olması büyük iş. Çünkü takımla çok oynadık. Quaresma bu sene çok aktif oldu. Esas önemlisi Beşiktaş’ta huzur var. Huzursuzluk girdiği zaman camiayı, taraftarı herkesi etkiliyor. 100. yıl şampiyonluğu huzurluydu. Sonrası da huzursuz oldu.”

“FENERBAHÇE’NİN GÜNDEMİ ORMAN VE GÜNEŞ…”

“Bizim Fenerbahçe ile uğraştığımız yok. Fenerbahçe’nin gündemi hep Fikret Orman ve Şenol Güneş… Quaresma falan, neyse bugün Beşiktaş’ın güzel günü. En çok imtina gösterdiğim taraf, Fenerbahçe’yi yöneten bu zihniyetle işim var. Çok da saygın bir camia. Eurolegue ile söylediğimi Fenerbahçe’ye çevirdiler. Kupayı aldılar, önemli bir başarı. Üzerine laf edilecek bir şey değil. Euroleague organizasyonunu herkesle tartışırım. Kupa tartışılır mı? İnşallah finalde karşılaşmak nasip olur. Ülker Arena’ya gitmem. Camialar arası huzursuzluk olmasın.”

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TRANSFER AÇIKLAMASI

“Lens’in bir kulüple sözleşmesi var ve bunu da değerlendirmek istiyorlar. Kim Beşiktaş’a gelmek istemez? Beşiktaş’ta Lens’in de arkadaşları var. Fenerbahçe’ye gelmeden önce de ilgilenmiştik. Hocayla transferlerle ilgili konuşma daha yapmadık. Töre geliyor. Kanatlara baktığımızda Babel, Töre, Quaresma var.”

“Demba Ba ve Aboubakar da inşallah olacak. Deniz Türüç iyi çocuk beğeniyoruz da olabilir. Yapacağımız bölge transferleri net. Gideceklere yönelik bir şeyler yapabiliriz. Kadro çok şişik durumda. Pedro Franco, Milosevic, Boyko ve Mustafa Pektemek de geliyor. İyi para gelirse valla herkesi satarız.”

“CANER’İN BONSERVİSİ ALINDI”

“Yapacağımız transferlerin fark yaratması lazım. Fark yaratacak oyuncular olması lazım. Caner’in bonservisi alındı. Eto’o ile ilgilendik ama iyi ki de almamışız.”

“Her zaman şampiyon değişecek ve rekabet olacak. Bir tek söylediğim bu iş sahada oynansın. Yok uçak inmiş falan da… Bırakın siyaseti de siyasetçiler yapsın.”

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