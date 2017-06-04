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Galatasaray Belhanda ile anlaştı!

Yeni sezonun kadrosunu oluşturmaya çalışan Galatasaray'ın hedefindeki yeni isim Younes Belhanda...
19:164 Haziran 2017
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Galatasaray Belhanda ile anlaştı!

Geçtiğimiz sezonu Fransa’nın Nice kulübünde geçiren ve bonservisi Ukrayna’nın Dinamo Kıev kulübünde bulunan Younes Belhanda için Sportif direktör Cenk Ergün Fas’a gitti. Sabah saatlerinde Casablanca, ardından Marakesh’e geçen Cenk Ergün, burada Fas milli takımında bulunan Belhanda ile masaya oturdu.

BeIN Sports’un haberine göre, Futbolcu ile her konuda anlaşma sağlandığı belirtilirken, sarı – kırmızılı yönetimin Dinamo Kiev ile de görüşmelere başlaması bekleniyor.

Galatasaray yönetimi, Belhanda’nın yanı sıra Bafetimbi Gomis konusundaki görüşmelerini sürdürüyor. Gomis’in menajeri Ettienne Mendy, hafta içinde İstanbul’a gelerek transferle ilgili pazarlıklarda bulunacak.

Belhanda ile geçtiğimiz senelerde Fenerbahçe yoğun temaslarda bulunmuş; fakat transfer gerçekleşmemişti!

Etiketler
galatasaray transfer Younnes Belhanda
Son güncelleme: 19:34 | 04.06.2017
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