Galatasaray’da 4 futbolcunun sözleşmeleri bitti!

Galatasaray’da bu sezon Aurelien Chedjou, Sabri Sarıoğlu, Birhan Vatansever ve Berk Ünsal’ın sözleşmeleri sona erdi.

Galatasaray'da kötü sezon sonrasında takımda sözleşmesi sona eren futbolcular da belli oldu. Sarı-kırmızılıların alt yapısından yetişen ve yıllardır formasını giyen Sabri Sarıoğlu'nun sözleşmesi sona erdi. Sarıoğlu ile sözleşme uzatılıp, uzatılmayacağı daha açıklanmadı. 2013 yılında Fransa'nın Lille ekibinden sarı-kırmızılılara transfer olan Aurelien Chedjou da sözleşmesi sona eren futbolculardan biri. Chedjou ile sözleşme yenilenmeyecek. Kamerunlu futbolcu sarı-kırmızılılara da veda etti. Sarı-kırmızılı takımın alt yapısından yetişen ve bu seneyi başka takımlarda kiralık olarak geçiren Birhan Vatansever ve Berk Ünsal'ın da sözleşmesinin süresi bitti.

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