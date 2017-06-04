Galatasaray’da Arda Turan bombası!

Galatasaray transferde eski yıldızına yöneldi! Güntekin Onay, Galatasaray'ın Arda Turan için Barcelona'ya kiralama teklifi yaptığını kaydetti.

Bruma’yı RB Leipzig’e göndermek üzere anlaşmaya varan Galatasaray’ın Arda Turan için istekli olduğu kaydedildi.

NTV Spor’daki %100 Futbol programında konuşan Güntekin Onay, Galatasaray’ın Arda Turan için kiralama teklifinde bulunduğunu kaydetti.

Güntekin Onay, Arda Turan’ın aldığı yüksek maaşın transferde engel olduğunu belirtirken, “Galatasaray Arda Turan’ı kiralamak istiyor. Arda’nın yüksek bir maaşı var. Gerçekleştirebilirler mi, bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

ARDA TURAN BARCELONA’DA NE KADAR KAZANIYOR?

Barcelona’da bu sezon 14’ü ilk 11’de olmak üzere La Liga’da toplam 18 maçta forma giyen Arda, 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Arda Turan, Barcelona’dan yıllık net 4 milyon euro maaş alıyor.

ARDA TURAN’IN İSMİ ARSENAL İLE ANILIYOR

Sezon başında Çin Süper Ligi ekiplerinden gelen bazı tekliflerin olduğu Arda Turan’dan iddialara göre Barcelona para kazanıp, transfere kaynak yaratmak istiyor. Son haberlere göre, Arsenal, Arda Turan ile yakından ilgileniyor. Arsene Wenger’in gelecek sezon Arsenal orta sahasında Mesut Özil ile birlike Arda Turan’ı kullanmak istediği de belirtildi.