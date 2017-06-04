Galatasaray’da defans sıkıntısı sürdü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de bu sezon yediği 40 gol ile son 5 sezonda en kötü ikinci performansını sergiledi.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'i 20 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 4 beraberlikle aldığı 64 puanla averajla 4. sırada tamamladı. Sarı-kırmızılılarda bu sezon defans hattı da kötü bir performans sergiledi. Sarı-kırmızılılarda 2016-2017 sezonunda defans hattında Sabri, Carole, Semih, Linnes, Hakan Balta, Chedjou, Ahmet Çalık, Cavanda ve Serdar Aziz forma giydi. 34 hafta sonunda Galatasaray, sezonu yediği 40 gol kapadı. Aslan böylece son 5 sezonda en kötü ikinci performansını sergiledi.

Sarı-kırmızılılar; 2012-2013 sezonunda 35, 2013-2014 sezonunda 32, 2014-2015 sezonunda 35 ve 2015-2016 sezonunda 49 golde kalesini kapatamadı.

Galatasaray'da defans hattında oynayan futbolcuların Süper Lig'de bu sezon forma giydiği maçların sayısı şöyle:

Sabri Sarıoğlu: 28

Carole: 25

Hakan Balta: 22

Semih: 20

Linnes: 18

Chedjou: 15

Ahmet Çalık: 13

Cavanda: 7

Serdar Aziz: 5