Galatasaray’ı Bruma ve Podolski taşıdı

Ligi dördüncü sırada bitiren Galatasaray’ın Portekizli yıldızı Bruma, bu sezon Süper Lig’de 11 gol atarken, Lukas Podolski ise ligde 7, kupada ise 10 gol kaydetti.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'i 64 puanla 4. sırada tamamladı. Kötü giden sezonda sarı-kırmızılıları yıldız futbolcusu Bruma taşıdı. Bu yaz takımdan ayrılması beklenen Portekizli futbolcu, Süper Lig'de bu sezon 30 karşılaşmada görev aldı. Bu maçlarda 11 gol kaydeden Bruma, böylece takımda en çok gol atan futbolcu oldu. Başarılı futbolcu ayrıca 6 asist de yaptı.

Süper Lig'de sarı-kırmızılılarda ayrıca sezon başında büyük umutlarla kadroya dahil edilen Eren Derdiyok ile Yasin Öztekin 10 gol kaydetti. Lukas Podolski ise ligde 7 gol atarken, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise rakip fileleri 10 kez havalandırdı. Genel gol sayısına baktığımızda Podolski 17 gol ile takımın en çok gol atan oyuncusu oldu.