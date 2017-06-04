Gelen gideni aratacak

SEZONU üçüncü tamamlamak umuduyla Konya'yı ağırlayan G.Saray, 3 puan almasına rağmen Adana'dan gelen haberle sezonu 4. bitirdi. F.Bahçe'yi geçmek sezonu ne kadar kurtarırdı bilemiyorum ancak G.Saray'ın iyi işaretler vermediği bir gerçek. Çarşamba günü 120 dakika sonrasında penaltı atışlarıyla Türkiye Kupası'na uzanan ve eksik bir kadroyla sahada olan sanki Konya değil, G.Saray'dı. Takımda yine ruh ve istek eksikliği göze çarptı.

Podolski ve Bruma'ya veda eden sarı-kırmızılılar, Sinan Gümüş'ü de kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya. Başkan Dursun Özbek'in transfer geçmişine bakacak olursak, gelecek sezon adına umutlarım iyice köreliyor. Bruma, Poldi ve Sinan bu takım için önemli oyuncular. Sneijder'ı satmak için yer arayan Galatasaray, gelecek sezon gidenleri çok arayacağa benziyor.