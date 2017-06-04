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Hasan Şaş, Adana Demirspor’un başına geçti

Adana Demirspor’un görüşmek için çağırdığı Teknik Direktör Hasan Şaş, tesislerde coşkuyla karşılandı.
14:294 Haziran 2017
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Hasan Şaş, Adana Demirspor’un başına geçti

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'un görüşmek için Adana'ya çağırdığı Teknik Direktör Hasan Şaş, tesislerde coşkuyla karşılandı. “Yuvana hoş geldin” tezahüratlarıyla tesise giriş yapan Hasan Şaş'a taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Coşkulu karşılama sonrası oldukça duygulandığını belirten Hasan Şaş, “Adana Demirspor sadece bu şehirde değil tüm Türkiye’de etkisi olan bir takım. Adana Demirspor’u önce ayağa kaldıracağız sonra da hedefimiz olan Süper Lig’e taşıyacağız. Hedefi olan bir insanım. Beklentilere alışığım. 11 senede Galatasaray’da oynadım, beklenti nedir çok iyi bilirim. Ben ilk olarak geçen yıl olan sıkıntıların tekrar yaşanmayacağının sözünü verebilirim. Bu 1 aylık dönemde kampa kadar iyi ve yeni bir takım kurmak istiyoruz. Başarıya ulaşmak için elimizden geleni yapmak istiyoruz” diye konuştu.

Etiketler
adana demirspor Hasan Şaş tff 1.lig
Son güncelleme: 14:34 | 04.06.2017
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