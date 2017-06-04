Hiç de kolay olmadı

Yakın dönemde basında ve sosyal medyada “Fenerbahçe ve Galatasaray'ın en kötü sezonlarında” tespiti yapılarak, Beşiktaş'ın bu yıl şampiyonluğa ulaşmasının kolay olduğunu ima eden pek çok yorum yer aldı. Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın bundan daha kötü durumlara düştüğü, hatta küme düşmeme mücadelesi verdiği sezonlar oldu. Fakat asıl önemli olan bu değil.

Düşünün, Beşiktaş'ın geçen sezonun tamamında ideal 11'inde forma giyen sadece 3 oyuncu (Oğuzhan, Atiba, Quaresma) bu sezon da ilk 11'de yer aldı. Mario Gomez ve Sosa başta olmak üzere 5-6 üst düzey oyuncu takımdan ayrıldı. Yerlerine alınan isimler ancak sezon başladıktan sonra takıma dahil edilebildi. Bu yüzden Şenol Güneş epey bir süre diziliş ve kadro değiştirmek zorunda kaldı. Bütün transfer çalışmalarının FFP kısıtlamaları, terör olayları nedeniyle yabancı futbolcuların Türkiye'den çekinmesi gibi faktörlerin etkisi altında yapıldığını da unutmayalım. Bir yandan da oynanan tam 12 üst düzey, yüksek tempolu Avrupa maçı var. Mesela Galatasaray Avrupa'da hiç yoktu. 3-4 gün arayla sürekli maç oynanmak zorunda kalındı. Siyah-beyazlı ekibin rakiplerine göre sahip olduğu pek çok dezavantaja rağmen başarısını tekrarlaması işte bu yüzden çok değerlidir.

Şenol Güneş'in tek başına büyük bir katkı verdiğini geçen hafta detaylıca yazmıştım. Bu sene kırılma anlarında Beşiktaş taraftarının takıma destek olması da kritik öneme sahipti. Benfica maçının devre arası, Kiev deplasmanı dönüşü verilen destek yaşanabilecek travmaların önüne geçti.

Özetle hiç de iddia edildiği gibi kolay olmadı Beşiktaş'ın şampiyonluğu. Zorluklar birbir aşıldı ve hedefe ulaşıldı. Bahanelere sarılmak yerine çözüm için uğraşmanın ne kadar önemli olduğu bir kez daha görüldü.