Ligde kalan Bursaspor hava alanında karşılandı

Süper Lig'de kalmayı başaran Bursaspor kafilesi hava alanında karşılandı.

Spor Toto Süper Lig’in son haftasında Trabzonspor’u deplasmanda 2-1 yenerek ligde kalan Bursaspor’u taraftarları Yenişehir hava alanında karşıladı.

İlk olarak gelen uçakta Eski içişleri bakanı Efkan Ala, Bursa AK Parti il Başkanı Cemalettin Torun, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa Milletvekilleri İsmail Aydın, Zekeriya Birkan, Muhammet Müfit Aydın, BTSO Başkanı İbrahim, Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı ve çok sayıda protokol üyeleri ve taraftarları hava alanında Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik, AK Parti İlçe Başkanı Adnan Kamil ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.

Daha sonra gelen uçakta yer alan Bursaspor’lu futbolcuları ve teknik heyeti Yenişehir Hava alanında taraftarlar karşıladı.

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, “Öncelikle taraftarımızdan özür diliyorum. Trabzon'a kadar gelen 1500'ün üzerinde taraftarımıza ve bütün bizleri destekleyen camiamıza teşekkür ediyorum” dedi.

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