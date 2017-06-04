Mahcup edin!

GALATASARAY için yönetim şekli nedeniyle gerçekten çekilmez hal alan bir sezon çok şükür sona erdi. Ligin son maçında hafta içinde Türkiye Kupası mücadelesi veren Konyaspor ile karşılaşan Galatasaray kazanmasına rağmen yine olması gerekenden uzaktaydı. Tudor, yorgun rakibine baskı yapacak bir taktikle oynamak yerine bir Anadolu takımı zihniyeti ile rakibin hata yapmasını bekletti takımına.

Tudor'a geldiği süreçte sonrasında çok destek verdim ama ne yazık ki yeni sezon öncesinde kendisi için de soru işaretlerimiz oluşmuş durumda. 2 gol atan Sinan'ın Benfica transferi doğruysa ki attığı gollerden sonra sevinmemesi buna işaret ediyor. Üzerine Bruma'ın Leipzig transferi doğruysa, Podolski de resmen artık Japonya'da.

Önümüzdeki sezon Galatasaray'ın bu sezon yaptığı transfer kalitesizliği ve vizyonsuzluğunu yapma şansı tamamen ortadan kalkmış durumdadır. Konya'nın Selim ile attığı golde yine gördük ki, defans silbaştan kurulacak. Ünal Aysal döneminde kurulan kadro bu sezon resmen dibe vurarak misyonunu tamamladı.

Yeni sezon öncesinde geçen sezon yapılması gereken kadro mühendisliğini beceremeyen Sayın Dursun Özbek ve futbol akıllarının ben dahil kendilerini eleştiren herkesi mahcup edecek transferleri gerçekleştirmelerini canı gönülden diliyorum.