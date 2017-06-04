Malatyalılar, yeni stada şehidinin ismini istiyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde statlara arena isminin verilmesine yönelik yaptığı eleştiri Malatya’da da ses getirdi. Yeni stada Şehit Songül Yakut Stadyumu’ olsun adıyla başlatılan kampanyaya her geçen süre destek büyüyor.

İnşaatı devam ederken Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ‘Malatya Arena Stadyumu' ismi verilen ancak tepkiler sonrası ‘Arena' kelimesi kaldırılıp, ‘Malatya Stadyumu' olarak önüne tabela asılan stada, geçtiğimiz günlerde Şırnak'ta düşen helikopterde şehit olan Jandarma Yarbay Songül Yakut'un adının verilmesi gündemde.

Henüz ismi netleştirilemeyen Malatya'nın yeni stadyumu için bir süredir devam eden isim arayışları devam ediyor. ‘CHP'nin İnönü olarak kalsın' dediği, Yeni Malatyaspor yönetiminin ‘Turgut Özal ya da Kayısı stadı' olmasını fikrini ortaya attığı yeni stadın ismiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde Şırnak'ta düşen helikopterde 12 silah arkadaşıyla birlikte şehit olan Malatyalı Jandarma Yarbay Songül Yakut'un adının yeni stada verilmesi için Malatyalılar sosyal medyadan kampanya başlattılar. Yeni stada ‘Şehit Songül Yakut Stadyumu' olsun adıyla başlatılan kampanyaya her geçen süre destek büyüyor. Yaşanan gelişmenin Malatyalı olan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile de paylaşıldığı, Bakan Tüfenkci'nin Yeni Malatyaspor Kulübü ve Spor Bakanlığıyla konuyu değerlendireceği öğrenildi.

Songül Yakut hayattayken kendisiyle yapılan bir röportajda, Malatyaspor'un renklerinden dolayı bir Galatasaray taraftarı olduğunu paylaşmıştı.