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Nazilli Belediyespor Onur’u bitirdi!

Teknik direktörlük görevine Fatih Akyel'i getiren Nazilli Belediyespor, Kocaeli Birlikspor'un golcüsü Onur Garip'i renklerine bağladı.
13:364 Haziran 2017
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Nazilli Belediyespor Onur’u bitirdi!

Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor, teknik direktör olarak Fatih Akyel’in göreve başlamasıyla dış transferde harekete geçti.

Daha önce eski futbolcusu Keçiörengücü’nden stoper Bora Yelken’le anlaşan siyah beyazlılar, Kocaeli Birlikspor’un golcüsü Onur Garip’in de işini bitirdi. Fatih Akyel’in eski öğrencisi olan Onur’un Nazilli Belediyespor’la 2 yıllık sözleşmeye imza atabileceği belirtildi.

Futbola 2000 yılında Doyranspor’da başlayan 27 yaşındaki Onur, 2006’da Hacettepe’de profesyonel oldu. Ardından Gençlerbirliği, Fethiyespor, Kastamonuspor, Şanlıurfaspor, Gaziosmanpaşa, Hatayspor ve Kırklarelispor’da da görev yapan Onur Garip, geride kalan sezonda Kocaeli Birlikspor’da 27 lig maçında forma giyerken 12 kez gol sevinci yaşadı.

Etiketler
nazilli belediyespor Onur Garip spor toto 2.lig
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