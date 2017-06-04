Real Madrid’i Katalanlar da kutladı!

İspanyol basını Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna manşetten yer verdi. Maçtan önce Juventus'u destekleyen Katalan gazeteleri de Real'in zaferine yer verdi.

Şampiyonlar Ligi’nde üst üste ikinci kez toplamda ise 12. kez şampiyon olma başarısı gösteren Real Madrid’in Juventus karşısında elde ettiği zafer, tüm İspanyol basınında manşetlere taşındı. Katalan bölgesinin gazeteleri bile Real’in başarısına kayıtsız kalamadı.

4-1’lik galibiyetin ardından Marca gazetesi “Kainatın efendisi” manşetini atarken, Real Madrid’in 12. şampiyonluğunu gol yağmuruyla elde ettiğini vurguladı. As gazetesi ise “12. kez” başlığına yer verdi ve Madrid ekibinin üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi’ni kazanan ilk takım olduğunun altını çizdi.

Final öncesinde açıkça manşetten Juventus’u destekleyen Katalan gazeteleri de Real Madrid’in zaferine ilk sayfadan yer verdi. El Mundo Deportivo, “Zidane tarihe geçti” başlığıyla zaferi Fransız teknik adam üzerinden gördü. Maç öncesinde “Forza Juve” manşetini atan Sport gazetesi ise ilk sayfada “Adil şampiyon Real Madrid” ifadelerine yer verdi.