Bruma 12.5 milyon Euro’ya RB Leipzig’de!

Sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçen Bruma'nın transferi tamamlandı. RB Leipzig, Portekizli futbolcu için Galatasaray'a 12.5 milyon Euro bonservis ücreti ödeyecek.

Galatasaray’ın 2013 yılına Sporting’den 10 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Bruma, 12.5 milyon Euro bedelle Almanya Bundesliga’yı 2. sırada tamamlayan RB Leipzig’e transfer oldu.

Sarı-kırmızılılar, Portekizli kulübüyle yaptığı anlaşmaya gereği bu transferden gelecek paranın %25’ni (3.1 milyon Euro) Sporting’e verecek.

Leipzig, Bundesliga’ya çıktıkları ilk sezonda büyük bir başarı göstererek sezonu 2. sıra tamamlamayı başarmış ve Şampiyonlar Ligi grup biletini kapmıştı.

Red Bull Leipzig Sportif Direktörü Ralf Rangnick, Bruma'nın transferiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Almanya, “Dün İstanbul'daydım. Bruma'nın takımı ve kendisiyle çok güzel geçen görüşmeler gerçekleştirdik. Bruma, ortalamanın çok üstünde bir hıza sahip. Özellikle de geçiş oyunlarında… Bu yüzden dikkatimizi çekti” dedi.