Süper Lig’in son yolcusu belli oluyor!

Süper Lig biletini alacak olan son takım belli oluyor. Göztepe ile Eskişehirspor arasındaki önemli mücadele, Süper Lig'e çıkan son takımı belirleyecek. Şampiyon Sivasspor ile ikinci Yeni Malatyaspor, ligi ilk iki sırada bitirerek Süper Lig'e yükselmişlerdi.

TFF 1. Lig’den Süper Lig’e yükselecek olan son takım belli oluyor. Göztepe ile Eskişehirspor arasındaki mücadelede son Süper Lig yolcusu sevinç yaşayacak. Başlama saati 21:30 olan mücadele Antalya Stadyumu’nda oynanıyor. Maçı hakem Ali Palabıyık yönetiyor. Onun yardımcıları Cem Satman ve Kerem Ersoy.

CANLI SKOR: (Uzatma devresi oynanıyor)

Eskişehirspor 1-1 Göztepe

Kadrolar:

Eskişehirspor: Boffin, Kamil Ahmet, Uğur, Hakan, Tarık. Ofoedu, Hürriyet, Dorukhan, Hüseyin, Erkan, Bruno Mezenga

Göztepe: Günay, Tanju, Leo, Emre Can, Canberk, Gosso, Segbefia, Tayfur, Halil, Adis, Umut

Antalya Stadyumu yangın yeri pic.twitter.com/mQBdMxdbgq — Amkspor (@Amkspor) 4 Haziran 2017

CANLI GELİŞMELER:

Göztepe’de Jahovic’in şutu direğin bir karış üzerinden auta çıktı.

Mücadele 37. dakikada atılan meşaleler sebebiyle üçüncü kez durdu.

Göztepe kalecisi Günay, iki kritik kurtarışla Eskişehirspor’a geçit vermedi.

44. dakikada Erkan Zengin kritik bir gol pozisyonundan yararlanamadı… İsveçli futbolcunun şutu üstten auta çıktı.

53. Savunma arkasına sarkan Ofoedu’nun golüyle Eskişehirspor 1-0 öne geçiyor.

54. Sahaya atılan meşaleler sebebiyle maç dördüncü kez durdu.

90+5 Jahovic’in golü Göztepe’ye beraberliği getirdi.

90′ Normal süresi 1-1 biten mücadele uzatmalara gitti.

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YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Türkiye 1’inci Ligi Play Off Müsabakaları Final maçında bu akşam Antalya’da oynanacak Göztepe- Eskişehirspor müsabakası için güvenlik önlemleri, en üst düzeye çıkarıldı.

Güvenik kuvvetleri, maçın oynanacağı Antalya Stadyumu’nu çevreleyen cadde ve sokakları bariyerle kapattı. Stat çevresindeki 8’inci Cadde, 2’nci Cadde Dumlupınar Bulvarı yan yol ve Meltem Bulvarı kesişimi ile Meltem Camii Kavşağı, araç trafiğine kapatıldı. Sürücüler alternatif olarak diğer cadde ve sokaklara yönlendirilmeye başlandı. Bu yüzden stat yakınında ikamet eden bazı sürücüler, sıkı güvenlik önlemlerinden şikayet etti.

Biletli taraftarlar, stat çevresinde oluşturulan 3 aşamalı güvenlik noktasından geçerek stada alınacak. Ana bariyerlerde üst araması yapılan taraftarlar, 2’nci kontrol noktasından geçerek stada ulaşabilecek. Stat çevresinde ve bariyerlere yakın park halindeki araçlar, polis tarafından çektirildi. Stadyum çevresi ve içerisinde bomba araması yapıldı. Stat ve çevresinde yaklaşık 3000 güvenlik personeli görev yapıyor.

Antalya’ya bu sabah erken saatlerden itibaren çeşitli illerden otobüslerle gelen Göztepe ve Eskişehirspor taraftarları Kepez üstünde durduruluyor. Maça saatler kala otobüslerin şehir içerisine girişleri polis eskortları eşliğinde gerçekleştirilecek. Kent merkezinde ise 2 takım taraftarının birbirlerine yaklaşmaması için ekstra güvenlik tedbirleri alındı. Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kent merkezinde üzerinde forma ve kulüplerin simgeleri bulunan taraftarlara müsaade etmeyerek stada yönlendirildi.

Stat çevresindeki parklarda Antalyaspor, Göztepe ve Eskişehirsporlu taraftarlar arasında zaman zaman çıkan kavgalara polis, anında müdahale ederek büyümesini önledi.