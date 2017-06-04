Torino’da korkunç izdiham! Bomba paniği…

İtalya'da bir meydana kurulan dev ekrandan Juventus-Real Madrid karşılaşmasını takip eden Juventus taraftarlarının, patlatılan havai fişek ve maytapları bomba zannetmesi izdihama neden oldu.

Cardiff’te Juventus ve Real Madrid arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finalini İtalya’nın Torino kentindeki meydanda takip eden taraftarlar arasında yaşanan panik izdihama yol açtı; biri çocuk 6’sı ağır olmak üzere 600’ün üzerinde kişi yaralandı.

Juventus’un şehri Torino’daki San Carlo Meydanı’na kurulan dev ekranlardan takımlarının kritik maçını izleyen 30 bin civarında taraftar arasında, bazı kişilerin “bomba var, kaçın” diye bağırması üzerine büyük panik yaşandı.

Gerçek ise sonradan anlaşıldı; bir grup taraftarın yaslandığı yer altı otoparkına inen merdivenlerin korkuluğunun düşmesiyle güçlü bir ses duyulduğu, bu nedenle bir terör saldırısı yaşandığının sanıldığı belirtiliyor.

Rainews24 kanalına konuşan bir tanık, aynı anda meydandaki bir kişinin attığı meşalenin de paniği beslediğini, bunun bir bomba sanıldığını söyledi. Yetkililer, kaçışmaya başlayan kalabalıkta yüzlerce kişinin birbirini itmesi ve ezmesi üzerine 600’ün üzerinde kişinin yaralandığını duyurdu. Yaralıların çoğunun, yerdeki kırık şişelerin üzerine düştüğü belirtildi.

Çevredeki hastanelerin acil servislerine kaldırılan yaralılardan 6’sının durumunun ağır olduğu bildirildi. Bunlar arasında 4 yaşında bir çocuk olduğu da bulunuyor.

“KUTLAMA VE SEVİNÇ AKŞAMI OLMALIYDI”

Real Madrid’in şampiyonluğu elde ettiği karşılaşmayı stadyumda izleyen Juventus Başkanı Andrea Agnelli, katıldığı yayıncı kuruluşun canlı yayınında Torino’da yaşanan olayı değerlendirerek, “Juventus, sezonun en önemli maçında çok çaba gösterdi. Bu, bir kutlama ve sevinç akşamı olmalıydı, ama olmadı. İzdihamda yaralananlarla dayanışmamı ifade etmekten başka elimden bir şey gelmiyor” ifadesini kullandı.

“HEYSEL FACİASI GİBİYDİ”

Meydandaki izdihamı yaşayan bir tanık da bunu, Heysel Stadı’ndaki faciaya benzeterek, “O facia yaşandığında oradaydım. Meydandaki izdiham da Heysel faciasına benziyordu” ifadesini kullandı.

Brüksel’deki statta 29 Mayıs 1985’te Juventus ile Liverpool arasında oynanan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası final maçının başlamasından önce Liverpool taraftarları İtalyanlara saldırmıştı. Yaşanan panik sonucu bir duvar çökmüş, taraftarların tel örgülere sıkışmasıyla 38 İtalyan taraftar ve 1 Belçikalı ölmüştü.

Torino Valisi renato Saccone, paniğin nedeninin belirlenmesi için biraz zaman gerektiğini söyledi.